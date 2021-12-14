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Aracıyla denize uçtu, çıkınca yürüyerek uzaklaştı: Polis telefonla ulaştı
Aracıyla denize uçtu, çıkınca yürüyerek uzaklaştı: Polis telefonla ulaştı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde T.E., otomobili denize sürdükten sonra araçtan çıkarak uzaklaştı. Polisin telefonla ulaştığı T.E. moralinin bozuk olduğunu, hiçbir... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T07:42+0300
2021-12-14T07:41+0300
yaşam
trafik
kocaeli
polis
trafik kazası
inceleme
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Olay akşam saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi otomobille hızla sahile gelerek aracını denize sürdü. Görgü şahitlerinin ifadesine göre araçtan çıkan kişi bir sigara yakıp sulara gömülen otomobilini izledikten sonra bölgeden uzaklaştı.Sahildeki vatandaşlar, "Hiç frene basmadan yukarıdan gelerek sahilden denize gitti. İçinden çıkarak sigara yaktı. 'Nasılsın?' diye sorduk. 'İyiyim, siz nasılsınız?' diye cevap verdi. Sahilden uzaklaşarak gitti" dedi.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri suya girerek aracın içerisine baktı. Otomobilde kimsenin olmadığı görülürken, ruhsat araçtan alındı. Polis ruhsat bilgilerinden aracın sahibine ulaştı. T.E. moralinin çok bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. T.E. ifadesi için polis merkezine çağırıldı. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
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trafik, kocaeli, polis, trafik kazası, inceleme

Aracıyla denize uçtu, çıkınca yürüyerek uzaklaştı: Polis telefonla ulaştı

07:42 14.12.2021
© İHAAracıyla denize uçtu, çıkınca yürüyerek uzaklaştı
Aracıyla denize uçtu, çıkınca yürüyerek uzaklaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde T.E., otomobili denize sürdükten sonra araçtan çıkarak uzaklaştı. Polisin telefonla ulaştığı T.E. moralinin bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
Olay akşam saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi otomobille hızla sahile gelerek aracını denize sürdü. Görgü şahitlerinin ifadesine göre araçtan çıkan kişi bir sigara yakıp sulara gömülen otomobilini izledikten sonra bölgeden uzaklaştı.
Sahildeki vatandaşlar, "Hiç frene basmadan yukarıdan gelerek sahilden denize gitti. İçinden çıkarak sigara yaktı. 'Nasılsın?' diye sorduk. 'İyiyim, siz nasılsınız?' diye cevap verdi. Sahilden uzaklaşarak gitti" dedi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri suya girerek aracın içerisine baktı. Otomobilde kimsenin olmadığı görülürken, ruhsat araçtan alındı. Polis ruhsat bilgilerinden aracın sahibine ulaştı. T.E. moralinin çok bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. T.E. ifadesi için polis merkezine çağırıldı. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, soruşturma devam ediyor.
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