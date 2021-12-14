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Asansörde tecavüz girişimi: Tekme atıp kaçtı
Asansörde tecavüz girişimi: Tekme atıp kaçtı
Esenyurt'ta, yabancı uyruklu A.A., bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Yapılan takip sonucunda... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T08:37+0300
2021-12-14T08:40+0300
yaşam
istanbul
tecavüz
esenyurt
kadına yönelik taciz
tecavüz girişimi
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İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.Daha önce de çocuğa tacizde bulunmuşOlay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.Yaşananlar güvenlik kamerasındaYaşanan kan donduran olay ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülere şüphelinin çitlerden siteye girişi, asansöre binişi, kadına tecavüz girişimi ve daha sonra da siteden ayrıldığı anlar yansıdı.
istanbul
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istanbul, tecavüz, esenyurt, kadına yönelik taciz, tecavüz girişimi

Asansörde tecavüz girişimi: Tekme atıp kaçtı

08:37 14.12.2021 (güncellendi: 08:40 14.12.2021)
© DHAAsannsörde tecavüz girişimi: Tekme atıp kaçtı
Asannsörde tecavüz girişimi: Tekme atıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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Esenyurt'ta, yabancı uyruklu A.A., bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Yapılan takip sonucunda şüpheli Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin daha önce de bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı öğrenilirken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yaşanan olayda, yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

Daha önce de çocuğa tacizde bulunmuş

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Yaşanan kan donduran olay ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülere şüphelinin çitlerden siteye girişi, asansöre binişi, kadına tecavüz girişimi ve daha sonra da siteden ayrıldığı anlar yansıdı.
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