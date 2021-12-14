Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211214/asgari-ucret-komisyonu-yuzde-14-olan-sgk-priminin-5-puan-indirilmesi-talebi-uzerinde-calisiliyor-1051752817.html
Asgari Ücret Komisyonu: Yüzde 14 olan SGK priminin 5 puan indirilmesi talebi üzerinde çalışılıyor
Asgari Ücret Komisyonu: Yüzde 14 olan SGK priminin 5 puan indirilmesi talebi üzerinde çalışılıyor
Asgari ücret tespit komisyonunun bugün de toplanması beklenmiyor. İşçi ve işveren tarafının yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesi talebinde ortaklaştığı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:46+0300
2021-12-14T13:45+0300
ekonomi
tisk
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
toplantı
komisyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043473731_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1331395832f07d031089cc343b5586f7.jpg
Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı bekliyor. Komisyon bugüne kadar üç kez toplandı. TİSK’in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder; geçtiğimiz yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağını belirterek, en son 14 Aralık 2021 tarihinde görüşmelerin sonuçlanmasını beklediklerini açıklamıştı.Anka'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre komisyon, dördüncü toplantısını dün yapmadı. İşveren tarafı TİSK ve işçi tarafı Türk-İş’e toplantıya dair herhangi bir bildirim gitmedi. Toplantının bugün de yapılması beklenmiyor.TİSK ve Türk-İş’in; yüzde 14 olan SGK prim payının 5 puan indirilmesi talebinde fikir birliğine vardıkları, iktidar kanadının da bu konu üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi.TİSK ile Türk-İş arasında; birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması; toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandığı ve bunun üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan henüz kendilerine toplantıyla ilgili bir çağrı gelmediğini ve net bir tarih olmadığını açıkladı.ANKA Haber Ajansı’na konuşan Koç, talepleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Kendi hesaplarını da yapıyorlar Hazine tarafında. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor” dedi. Koç, “Toplantının yapılamamasında Türk lirasının dolar kuru karşısında değer kaybıyla ilgisi var mı?” sorusuna “Yani yok. Onlara hiç girmiyoruz. Dövizle ilgili bir şey olduğunu tahmin etmiyorum” karşılığını verdi.'3 bin 500 TL'nin altı olmayacak demek'Koç; işçiyi, TÜİK’in açıkladığı enflasyona ezdirmeyeceklerini yineleyerek, “Enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapabiliriz? Onların çalışmalarını yapıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi. Enflasyona karşı koruyacağız demek zaten 3 bin 500 liranın altı olmayacak demek” diye konuştu. Koç, “Ülke bizim ülkemiz. İşçi, işveren, hükümet hep birlikte ne yapabilirsek onun çalışmalarını yapıyoruz” dedi.'O iki tarafın da önerisiydi'Bakanlık Çalışma Genel Müdürü Önder ise Anka’ya yaptığı değerlendirmede; toplantının tarihine ilişkin, “Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor” dedi. İşçi ve işveren tarafının üzerinde uzlaştığı yüzde 5’lik işçi SGK priminde yapılacak indirim için de “O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz” dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043473731_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8091c22c55fd51859753b2301a4d3f91.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tisk, asgari ücret, asgari ücret tespit komisyonu, toplantı, komisyon

Asgari Ücret Komisyonu: Yüzde 14 olan SGK priminin 5 puan indirilmesi talebi üzerinde çalışılıyor

13:46 14.12.2021
© AA / Evrim Aydın Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Asgari ücret tespit komisyonunun bugün de toplanması beklenmiyor. İşçi ve işveren tarafının yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesi talebinde ortaklaştığı, çalışmaların 5 puan indirilmesi üzerinde yürütüldüğü belirtiliyor.
Milyonlarca asgari ücretli, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan çıkacak kararı bekliyor. Komisyon bugüne kadar üç kez toplandı. TİSK’in ev sahipliğinde yapılan üçüncü toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder; geçtiğimiz yılların aksine bu yıl asgari ücretin daha erken açıklanacağını belirterek, en son 14 Aralık 2021 tarihinde görüşmelerin sonuçlanmasını beklediklerini açıklamıştı.
Anka'dan Tamer Arda Erşin'in haberine göre komisyon, dördüncü toplantısını dün yapmadı. İşveren tarafı TİSK ve işçi tarafı Türk-İş’e toplantıya dair herhangi bir bildirim gitmedi. Toplantının bugün de yapılması beklenmiyor.
TİSK ve Türk-İş’in; yüzde 14 olan SGK prim payının 5 puan indirilmesi talebinde fikir birliğine vardıkları, iktidar kanadının da bu konu üzerinde çalışma yürüttüğü belirtildi.
TİSK ile Türk-İş arasında; birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması; toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandığı ve bunun üzerinde de çalışıldığı ifade edildi.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan henüz kendilerine toplantıyla ilgili bir çağrı gelmediğini ve net bir tarih olmadığını açıkladı.
ANKA Haber Ajansı’na konuşan Koç, talepleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Kendi hesaplarını da yapıyorlar Hazine tarafında. Hem SGK, hem de vergiyle ilgili taleplerimiz var. Onların çalışmaları devam ediyor” dedi. Koç, “Toplantının yapılamamasında Türk lirasının dolar kuru karşısında değer kaybıyla ilgisi var mı?” sorusuna “Yani yok. Onlara hiç girmiyoruz. Dövizle ilgili bir şey olduğunu tahmin etmiyorum” karşılığını verdi.

'3 bin 500 TL'nin altı olmayacak demek'

Koç; işçiyi, TÜİK’in açıkladığı enflasyona ezdirmeyeceklerini yineleyerek, “Enflasyona karşı koruyacağız. Bunun üzerine neler yapabiliriz? Onların çalışmalarını yapıyoruz. SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi, vergi diliminin düzeltilmesi. Enflasyona karşı koruyacağız demek zaten 3 bin 500 liranın altı olmayacak demek” diye konuştu. Koç, “Ülke bizim ülkemiz. İşçi, işveren, hükümet hep birlikte ne yapabilirsek onun çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

'O iki tarafın da önerisiydi'

Bakanlık Çalışma Genel Müdürü Önder ise Anka’ya yaptığı değerlendirmede; toplantının tarihine ilişkin, “Bakanlık basın müşavirliği bildirecek. Halen çalışmamız devam ediyor” dedi. İşçi ve işveren tarafının üzerinde uzlaştığı yüzde 5’lik işçi SGK priminde yapılacak indirim için de “O iki tarafın da önerisiydi zaten. Genel olarak bütün konularda çalışıyoruz” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:31Avrupa Birliği, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı
14:24Bill Gates: Koronavirüsün akut safhası, Omicron'a rağmen 2022'de bitecek
14:22Bild: Merkel, Zelenskiy'in NATO'dan silah talebini bizzat engelledi
14:21Melih Gökçek zırhlı aracı 4 yıl sonra teslim etti
14:15Rusya Donanması, Karadeniz’e giren Fransız gemisini takibe aldı
14:00Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu
13:55Köpeğe tecavüz ederken yakalanmıştı: 'Üzerine düştüm, zaten iktidarsızım'
13:51Eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
13:46Asgari Ücret Komisyonu: Yüzde 14 olan SGK priminin 5 puan indirilmesi talebi üzerinde çalışılıyor
13:35Adıyaman'da 5 TL'lik cami tuvaleti ücreti tepki çekti: Şikayetlerin ardından 3 TL'ye düştü
13:31Sağlıklı gıdaya erişim farkındalığı için 'Sebze Orkestrası' kurdular: Pırasa keman, lahana trampet
13:28NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanlığına aday
13:27Borrell: AB'ye Türkiye'ye yaptırım olasılığını içeren Maraş ile ilgili seçenekler belgesi sundum
13:26TTB: Yarın acil şartlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyin
13:11AİHM'den Türkiye'ye tazminat cezası: 'Nazlı Ilıcak'ın ifade hürriyeti ihlal edildi'
13:10Galatasaray'dan Süper Lig'de son 11 sezonun en kötü performansı
13:10Emniyet müdürüne 'kripto saadet zinciri' gözaltısı
13:07Tüfekle eşini vurdu: 'Çocuk olmuyor' tartışması yüzünden öldürdüm
13:05Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
13:00Kurdaki artış, ihracatçıyı kredi limitinde eksiye düşürdü