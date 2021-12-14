https://tr.sputniknews.com/20211214/asi-karsiti-aile-hekimi-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1051750228.html

Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti

Bursa’da, Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi ve eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T13:05+0300

2021-12-14T13:05+0300

2021-12-14T13:06+0300

koronavirüs

aşı karşıtlığı

aile hekimliği

türkiye’de kovid-19 salgını

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Karacabey ilçesindeki Ulubatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi’nde aile hekimi olarak görevli, eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş, yaklaşık 1 hafta önce koronavirüse yakalandı.57 yaşındaki Altıntaş, evinde karantinaya girdi. Sağlık durumu kötüleşen Altıntaş, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 5 yaşında çocuğu olan Kutsal Altıntaş’ın, aşı karşıtı olduğu ve Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20211011/asi-karsiti-akademisyen-koronavirusten-oldu-1049719276.html

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aşı karşıtlığı, aile hekimliği, türkiye’de kovid-19 salgını