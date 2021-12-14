https://tr.sputniknews.com/20211214/asi-karsiti-aile-hekimi-koronavirusten-hayatini-kaybetti-1051750228.html
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
Bursa’da, Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi ve eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:05+0300
2021-12-14T13:05+0300
2021-12-14T13:06+0300
koronavirüs
aşı karşıtlığı
aile hekimliği
türkiye’de kovid-19 salgını
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Karacabey ilçesindeki Ulubatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi’nde aile hekimi olarak görevli, eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş, yaklaşık 1 hafta önce koronavirüse yakalandı.57 yaşındaki Altıntaş, evinde karantinaya girdi. Sağlık durumu kötüleşen Altıntaş, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 5 yaşında çocuğu olan Kutsal Altıntaş’ın, aşı karşıtı olduğu ve Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211011/asi-karsiti-akademisyen-koronavirusten-oldu-1049719276.html
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aşı karşıtlığı, aile hekimliği, türkiye’de kovid-19 salgını
Aşı karşıtı aile hekimi, koronavirüsten hayatını kaybetti
13:05 14.12.2021 (güncellendi: 13:06 14.12.2021)
Bursa’da, Ulubatlı Hasan Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi ve eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Altıntaş'ın aşı karşıtı olduğu öğrenildi.
Karacabey ilçesindeki Ulubatlı Hasan Aile Sağlık Merkezi’nde aile hekimi olarak görevli, eski İlçe Sağlık Müdürü Kutsal Altıntaş, yaklaşık 1 hafta önce koronavirüse yakalandı.
57 yaşındaki Altıntaş, evinde karantinaya girdi. Sağlık durumu kötüleşen Altıntaş, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 5 yaşında çocuğu olan Kutsal Altıntaş’ın, aşı karşıtı olduğu ve Kovid-19 aşısı yaptırmadığı öğrenildi.