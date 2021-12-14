https://tr.sputniknews.com/20211214/atis-talimi-yaparken-balkonda-cicek-sulayan-doktoru-vurdu-1051757397.html

Atış talimi yaparken balkonda çiçek sulayan doktoru vurdu

Atış talimi yaparken balkonda çiçek sulayan doktoru vurdu

Ordu'da doktor Aksın Serarslan, evinin balkonunda çiçek suladığı sırada başından vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Lami Aydın... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T15:57+0300

2021-12-14T15:57+0300

2021-12-14T15:57+0300

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Ordu'nun Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü evinin balkonunda çiçek sulayan özel bir hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Aksın Serarslan bir anda kanlar içerisinde kaldı.Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan’ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Serarslan’ın tedavisi sürüyor.130 metre mesafede atış talimiPolis, evde yaptığı incelemede balkon camlarında kırıklar tespit ederken, tüfeği ateşlediği iddiasıyla Lami Aydın'ı gözaltına aldı. Aydın'ın olay yerine 130 metre mesafede tüfekle atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.'Pet şişelere ateş ediyordum'Aydın, ifadesinde pet şişelere ateş ettiğini belirterek, “Ben pazar günleri Piramit mevkisinde bahçeme gider, av tüfeği ile pet şişelere ateş ederim. Olay günü hatırladığım kadarıyla araçta bulunan tüfeğimi de alarak oraya gittim. Av tüfeği ile deniz tarafına çapraz olarak havaya ateş ettim. Boztepe tarafına doğru kayalık alana da 4-5 el daha ateş ettim. Sonra evime döndüm. Gece evime gelen polisten doktorun yaralandığını öğrendim. Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim” dediği öğrenildi.'Sanki dibimizde patladı'Yaşananları anlatan mahalle sakini Medine Karaca, “Biz mahalleden dört kadın arkadaşla kapının önünde oturup, tohum ayıklıyorduk. Bir anda silah sesi duyduk. Sanki silah ayağımızın dibinde atıldı. Yanımızda oturan kadın kızdı, ‘Bu ne bizi vuracaksınız’ dedi. Ben köpek vuruldu zannettim. Meğer doktor vurulmuş. Polisler bahçede inceleme yaptı. Silahı ateşleyeni buldular” dedi.Valilikten açıklamaOrdu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Aksın Serarslan'ın ikametinin balkonunda bulunduğu sırada baş kısmından silahla yaralandığı belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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