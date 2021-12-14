https://tr.sputniknews.com/20211214/avrupa-birligi-sirbistan-ile-4-yeni-fasil-acti-1051754333.html

Avrupa Birliği, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı

Avrupa Birliği, Sırbistan ile 4 yeni fasıl açtı

Avrupa Birliği, Sırbistan ile katılım müzakereleri kapsamında 4 yeni faslın açıldığını duyurdu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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avrupa birliği

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fasıl

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) ve Sırbistan arasında 13. Katılım Konferansı düzenlendi.Konferansın ardından AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Sırbistan ile 'Yeşil Gündem ve Sürdürülebilir Bağlantılılık' (Green Agenda and Sustainable Connectivity) fasıl kümesini açtığı bildirildi.Söz konusu küme, 14. (Ulaştırma Politikası), 15. (Enerji), 21. (Trans-Avrupa Ağları) ve 27. fasılları (Çevre ve İklim Değişikliği) kapsıyor.Böylece Sırbistan toplam 22 fasıl açmış oldu. 1 Mart 2012'de adaylık statüsünü alan ülke, fasıllardan ikisini geçici kapatmıştı.AB Konseyi, mayıs ayında aday ülkelerin hazırlıklarını hızlandırmalarına yardımcı olmak için müzakere fasıllarının altı kümede gruplandırılmasına karar vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211019/ab-komisyonu-2021-turkiye-raporunu-acikladi-1049981839.html

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