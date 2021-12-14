Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
GÖRÜŞ
https://tr.sputniknews.com/20211214/avrupa-birliginin-karabag-cozumundeki-rolu-oldukca-sinirli-1051772883.html
'Avrupa Birliği'nin Karabağ çözümündeki rolü oldukça sınırlı'
'Avrupa Birliği'nin Karabağ çözümündeki rolü oldukça sınırlı'
Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Brüksel'de gerçekleştireceği toplantıdan beklentileri değerlendiren Rus tarihçi Pritçin, daha önce Soçi ve Moskova'da... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T23:43+0300
2021-12-14T23:43+0300
görüş
rusya
moskova
ermenistan
azerbaycan
dağlık karabağ
görüşme
arabulucu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_1cb3c7fbd674dcbaa2556a527014014c.jpg
Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Post-Sovyet Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli araştırma görevlisi, Avrasya Kalkınması Uzman Merkezi Başkanı Doç. Stanislav Pritçin, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde yapılan görüşmeler arasındaki farklarla ilgili değerlendirmede bulundu.Sputnik'e konuşan Pritçin, "10 Aralık Moskova’da 3+2 formatında yapılan ve 15 Aralık Brüksel’de yapılacak görüşmelerin birbiriyle bağlı olmadığını düşünüyorum. Yarınki görüşme, öncelikle Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ çözümü bağlamında Azerbaycan’a baskı kurmak amacıyla AB’den daha fazla destek bulmak için platformu değiştirme girişimi. AB de yorganı üzerine çekerek Dağlık Karabağ çözüm sürecinde yer almaya çalışıyor. Moskova’daki görüşmeler çok daha geniş formattaydı. Yani Brüksel platformu kapsamında, taraflar tamamen farklı amaç ve görevlere sahip. Bu yüzden ortak bir mecrada değerlendirilmesi mümkün değil" dedi.AB’nin, Güney Kafkasya bölgesinde istikrar sağlama ve Dağlık Karabağ çözümü bağlamındaki rolünün oldukça sınırlı olduğunu kaydeden Pritçin, şöyle devam etti: "Evet, Moskova formatının iki katılımcısı yarın Brüksel’de potansiyel diyaloğa katılacak. Ancak orada oldukça spesifik konular ele alınacak. Bu konular toplamda bile, bölgede bundan böyle olacak gelişimler üzerinde belirleyici etkiden uzak. Zira AB aslında ne arabulucu ne de sorunun gerçek çözümünde derinlemesine yer alan taraf değil."
https://tr.sputniknews.com/20211214/azerbaycan-turk-sirketleri-daglik-karabag-icin-38-milyar-dolarlik-projeler-onerdi-1051755384.html
rusya
moskova
ermenistan
azerbaycan
dağlık karabağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1043383849_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_2958410a90797d6943daee50b32edec9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, moskova, ermenistan, azerbaycan, dağlık karabağ, görüşme, arabulucu

'Avrupa Birliği'nin Karabağ çözümündeki rolü oldukça sınırlı'

23:43 14.12.2021
© REUTERS / Yves HermanAvrupa Birliği bayrağı
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Yves Herman
Abone ol
Amur Gadjiev - Sputnik Türkiye
Amur Gadjiev
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Brüksel'de gerçekleştireceği toplantıdan beklentileri değerlendiren Rus tarihçi Pritçin, daha önce Soçi ve Moskova'da yapılan toplantılara işaret ederek bu görüşmelerin, tamamen farklı sorunları çözme amacını taşıdığı için birbiriyle ilişkili olmadığını söyledi.
Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Post-Sovyet Araştırmaları Merkezi'nin kıdemli araştırma görevlisi, Avrasya Kalkınması Uzman Merkezi Başkanı Doç. Stanislav Pritçin, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde yapılan görüşmeler arasındaki farklarla ilgili değerlendirmede bulundu.
Sputnik'e konuşan Pritçin, "10 Aralık Moskova’da 3+2 formatında yapılan ve 15 Aralık Brüksel’de yapılacak görüşmelerin birbiriyle bağlı olmadığını düşünüyorum. Yarınki görüşme, öncelikle Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ çözümü bağlamında Azerbaycan’a baskı kurmak amacıyla AB’den daha fazla destek bulmak için platformu değiştirme girişimi. AB de yorganı üzerine çekerek Dağlık Karabağ çözüm sürecinde yer almaya çalışıyor. Moskova’daki görüşmeler çok daha geniş formattaydı. Yani Brüksel platformu kapsamında, taraflar tamamen farklı amaç ve görevlere sahip. Bu yüzden ortak bir mecrada değerlendirilmesi mümkün değil" dedi.
AB’nin, Güney Kafkasya bölgesinde istikrar sağlama ve Dağlık Karabağ çözümü bağlamındaki rolünün oldukça sınırlı olduğunu kaydeden Pritçin, şöyle devam etti: "Evet, Moskova formatının iki katılımcısı yarın Brüksel’de potansiyel diyaloğa katılacak. Ancak orada oldukça spesifik konular ele alınacak. Bu konular toplamda bile, bölgede bundan böyle olacak gelişimler üzerinde belirleyici etkiden uzak. Zira AB aslında ne arabulucu ne de sorunun gerçek çözümünde derinlemesine yer alan taraf değil."
Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
DÜNYA
Azerbaycan: Türk şirketleri, Dağlık Karabağ için 3.8 milyar dolarlık projeler önerdi
15:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:52Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Genel Kurul'da kabul edildi
23:51Aliyev ve Paşinyan, Michel ile üçlü görüşmede bir araya geldi
23:43'Avrupa Birliği'nin Karabağ çözümündeki rolü oldukça sınırlı'
23:35Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi
23:31Medvedev: ABD, nükleer silaha karşı güvenilir bir kalkana sahip değil
23:26Hollanda'da koronavirüs nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı
23:18Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi
23:17Golikova: Rusya’da Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısı 70 milyona yaklaştı
23:14'BAE, F-35 alımıyla ilgili görüşmeleri askıya aldı'
23:09Lugansk: Ukrayna ordusuna ait bir IHA ele geçirdik
23:08AK Partili Şamil Tayyar: OHAL tartışması kara propagandadır
23:02DSÖ: Omicron daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz oranda yayılıyor
22:51'Çin'in Kuşak ve Yol projesi ile AB'nin Küresel Geçit Yolu’nun kavga etmeden yapılması önemli'
22:47Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Ekonomi bir damat yüzünden mahvoldu
22:41Prof. Dr. Demirtaş: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?
22:33Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir
22:253 bin kilometredeki Doğan SLX 200 bin TL'ye satın aldı: Çekici ile götürüldü
22:246 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi
22:11Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
22:06Tahliyesine karar verilen Galatasaray Adası için işletmecinin başvurusuna ret