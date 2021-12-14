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https://tr.sputniknews.com/20211214/bae-veliaht-prensi-muhammed-bin-zayid-israile-ziyaret-davetini-kabul-etti-1051740410.html
'BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti'
'BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti'
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ülkeye ziyaret davetini kabul ettiği duyuruldu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T02:52+0300
2021-12-14T02:52+0300
dünya
israil
naftali bennett
ziyaret
görüşme
prens muhammed bin zayid el nahyan
birleşik arap emirlikleri (bae)
teklif
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Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşmesinin sonunda İsrail'e ziyaret davetini kabul ettiği açıklandı.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre görüşmede, Bennett'in ekibine ziyaretle ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdiği kaydedilerek, ziyaretin tarihine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, ziyarette karşılıklı samimi sohbet eden iki liderin arasındaki şahsi tanışmaya yoğunluk verildiği ve iki ülke arasında barışın güçlendirilmesine ve ekonomik ilişkiler kurulmasına istekli olunduğu kaydedildi.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın yayınladığı ortak açıklamada, iki ülkenin de ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla birçok iş birliği alanının desteklenmesi için ortak fon oluşturmaya istekli olunduğuna işaret edildi.Söz konusu fonun ortak iş konseyinin yanı sıra iklim değişikliği, çölleşme, temiz enerji ve geleceğin tarımı konularında zorluklara karşı çözüm yolları bulmak ve iki ülkedeki önde giden ekonomik ve teknolojik beyinleri bu alanlara yönlendirmek üzere çalışacağı bildirildi.İsrail Başbakanı Bennett, bin Zayid'in davetlisi olarak pazar günü BAE'ye ziyaret gerçekleştirdi.İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211213/israilden-birlesik-arap-emirliklerine-tarihi-ziyaret-1051707844.html
israil
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israil, naftali bennett, ziyaret, görüşme, prens muhammed bin zayid el nahyan, birleşik arap emirlikleri (bae), teklif

'BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid, İsrail'e ziyaret davetini kabul etti'

02:52 14.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZİsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları
İsrail'in Netanya şehrinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ülkeye ziyaret davetini kabul ettiği duyuruldu.
Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid el-Nahyan'ın, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşmesinin sonunda İsrail'e ziyaret davetini kabul ettiği açıklandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre görüşmede, Bennett'in ekibine ziyaretle ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdiği kaydedilerek, ziyaretin tarihine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, ziyarette karşılıklı samimi sohbet eden iki liderin arasındaki şahsi tanışmaya yoğunluk verildiği ve iki ülke arasında barışın güçlendirilmesine ve ekonomik ilişkiler kurulmasına istekli olunduğu kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) haber ajansı WAM'ın yayınladığı ortak açıklamada, iki ülkenin de ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla birçok iş birliği alanının desteklenmesi için ortak fon oluşturmaya istekli olunduğuna işaret edildi.
Söz konusu fonun ortak iş konseyinin yanı sıra iklim değişikliği, çölleşme, temiz enerji ve geleceğin tarımı konularında zorluklara karşı çözüm yolları bulmak ve iki ülkedeki önde giden ekonomik ve teknolojik beyinleri bu alanlara yönlendirmek üzere çalışacağı bildirildi.
İsrail Başbakanı Bennett, bin Zayid'in davetlisi olarak pazar günü BAE'ye ziyaret gerçekleştirdi.
İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.
Naftali Bennett- Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
DÜNYA
İsrail'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne tarihi ziyaret
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