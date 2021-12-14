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Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir
Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkler ve Kürtler kardeştir. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadı, bugün de yarın da başarılı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T22:33+0300
2021-12-14T22:33+0300
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recep tayyip erdoğan
pkk
ypg
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte katıldığı 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevcih Töreni sonrasında, Vali Hulusi Şahin ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BATSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.Kent merkezindeki binanın açılışında konuşan Bakan Akar, geçmişte de Batman'a geldiğini belirtti. Her gelişinde kentin daha da geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, kentin 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına da ev sahipliği yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen kalkınma çalışmaları kapsamında Batman’da da önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Akar, "Mehmetçik asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla gece-gündüz demeden zorlu hava ve arazi şartlarında kendisine verilen görevleri yurt içinde ve sınır ötesinde, dost ve kardeş ülkelerde büyük bir başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu.'Yüzyıllardan beri aynı ekmeği, suyu paylaşıyoruz'PKK ve YPG arasında fark olmadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, pkk, ypg, hulusi akar

Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir

22:33 14.12.2021
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLANMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkler ve Kürtler kardeştir. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadı, bugün de yarın da başarılı olamayacak" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte katıldığı 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevcih Töreni sonrasında, Vali Hulusi Şahin ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BATSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.
Kent merkezindeki binanın açılışında konuşan Bakan Akar, geçmişte de Batman'a geldiğini belirtti. Her gelişinde kentin daha da geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, kentin 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına da ev sahipliği yaptığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen kalkınma çalışmaları kapsamında Batman’da da önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Akar, "Mehmetçik asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla gece-gündüz demeden zorlu hava ve arazi şartlarında kendisine verilen görevleri yurt içinde ve sınır ötesinde, dost ve kardeş ülkelerde büyük bir başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu.

'Yüzyıllardan beri aynı ekmeği, suyu paylaşıyoruz'

PKK ve YPG arasında fark olmadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:
"PKK/YPG hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Nasıl DEAŞ Müslümanları temsil etmiyorsa terör örgütü PKK/YPG de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Yüzyıllardan beri aynı ekmeği, suyu paylaşıyoruz. Şanlı bayrağımız ve sancağımız için canlarını feda eden kahramanlarımız şehitliklerde yan yana yatıyor. Başta Çanakkale Şehitliği olmak üzere şehitliklere baktığınızda bu resmi açıkça görürsünüz. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadılar, bugün de yarın da başarılı olamayacak."
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