https://tr.sputniknews.com/20211214/bakan-akar-turkler-ve-kurtler-kardestir-1051770853.html

Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir

Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkler ve Kürtler kardeştir. Araya fitne, fesat sokmak isteyenler geçmişte başarılı olamadı, bugün de yarın da başarılı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:33+0300

2021-12-14T22:33+0300

2021-12-14T22:33+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

pkk

ypg

hulusi akar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051770087_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_07ee0f415ed1f1a337a4bc13e9b87646.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile birlikte katıldığı 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı Sancak Tevcih Töreni sonrasında, Vali Hulusi Şahin ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BATSO) yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.Kent merkezindeki binanın açılışında konuşan Bakan Akar, geçmişte de Batman'a geldiğini belirtti. Her gelişinde kentin daha da geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akar, kentin 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına da ev sahipliği yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen kalkınma çalışmaları kapsamında Batman’da da önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Akar, "Mehmetçik asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla gece-gündüz demeden zorlu hava ve arazi şartlarında kendisine verilen görevleri yurt içinde ve sınır ötesinde, dost ve kardeş ülkelerde büyük bir başarıyla yerine getiriyor" diye konuştu.'Yüzyıllardan beri aynı ekmeği, suyu paylaşıyoruz'PKK ve YPG arasında fark olmadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, pkk, ypg, hulusi akar