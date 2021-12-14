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Belarus’ta muhalif lider Tihanovskaya’nın eşine 18 yıl hapis cezası
Belarus’ta muhalif lider Tihanovskaya’nın eşine 18 yıl hapis cezası
Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Sergey Tihanovskiy, kitlesel ayaklanmalar organize etmek de dahil olmak üzere bir dizi suçtan 18 yıl... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T20:15+0300
2021-12-14T20:15+0300
dünya
belarus
blog
muhalif
sergey tihanovskiy
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Belaruslu muhalif ve blog yazarı Sergey Tihanovskiy’nin avukatı Viktor Matskeviç, Gomel Bölge Mahkemesi’nin müvekkilini kitlesel ayaklanmalar organize etmek de dahil olmak üzere bir dizi suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırdığını belirterek, karara itiraz edeceklerini kaydetti.Matskeviç, "Sergey, yüksek güvenlikli bir cezaevinde olmak kaydıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karara itiraz etmek için kanunun öngördüğü her türlü tedbiri alacağız, çünkü hukuka aykırı cezalar bozulma özelliğine sahip” dedi.Sputnik Belarus’un aktardığına göre Tihanovskiy'nin destekçileri de çeşitli cezalara çarptırıldı.Belarus’ta 2010 yılında düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Nikolay Statkeviç 14 yıl, aşırılık yanlısı 'Belarus Beyinleri' Telegram kanalının yöneticisi Igor Losik ve blog yazarı Vladimir Tsiganoviç 15’er yıl, Tihanovskiy'nin Youtube projesi operatörü Artem Sakov ve sosyal medya moderatörü Dmitry Popov 16’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20200810/belarus-kgb-muhalif-lider-tihonovskayaya-suikast-girisimi-onlendi-1042628504.html
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belarus, blog, muhalif, sergey tihanovskiy

Belarus’ta muhalif lider Tihanovskaya’nın eşine 18 yıl hapis cezası

20:15 14.12.2021
© AFP 2021 / ROMAN VONDROUSSvetlana Tikhanovskaya ve eşi Sergey Tihanovskiy
Svetlana Tikhanovskaya ve eşi Sergey Tihanovskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / ROMAN VONDROUS
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Belaruslu muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın eşi Sergey Tihanovskiy, kitlesel ayaklanmalar organize etmek de dahil olmak üzere bir dizi suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Belaruslu muhalif ve blog yazarı Sergey Tihanovskiy’nin avukatı Viktor Matskeviç, Gomel Bölge Mahkemesi’nin müvekkilini kitlesel ayaklanmalar organize etmek de dahil olmak üzere bir dizi suçtan 18 yıl hapis cezasına çarptırdığını belirterek, karara itiraz edeceklerini kaydetti.
Matskeviç, "Sergey, yüksek güvenlikli bir cezaevinde olmak kaydıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karara itiraz etmek için kanunun öngördüğü her türlü tedbiri alacağız, çünkü hukuka aykırı cezalar bozulma özelliğine sahip” dedi.
Sputnik Belarus’un aktardığına göre Tihanovskiy'nin destekçileri de çeşitli cezalara çarptırıldı.
Belarus’ta 2010 yılında düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan Nikolay Statkeviç 14 yıl, aşırılık yanlısı 'Belarus Beyinleri' Telegram kanalının yöneticisi Igor Losik ve blog yazarı Vladimir Tsiganoviç 15’er yıl, Tihanovskiy'nin Youtube projesi operatörü Artem Sakov ve sosyal medya moderatörü Dmitry Popov 16’şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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