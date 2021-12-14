https://tr.sputniknews.com/20211214/belcikada-halk-asisizlarin-kisitlanmasini-istiyor-1051764745.html

Belçika'da halk, aşısızların kısıtlanmasını istiyor

Belçika'da halk, aşısızların kısıtlanmasını istiyor

Belçika'da yapılan bir ankete göre halkın çoğunluğunun koronavirüse karşı aşılanmayan kişilere kısıtlama getirilmesini istediği bildirildi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T19:38+0300

2021-12-14T19:38+0300

2021-12-14T19:38+0300

koronavirüs

belçika

aşı

kovid-19

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Belçika'nın Le Soir gazetesi ve RTL televizyonu için ülke genelinde yapılan ankete göre, halkın yüzde 68'i aşılanmayan kişilerin özgürlüklerinin kısıtlanmasını destekleyeceklerini belirtti.Ankete katılanların yüzde 22'si ise böyle bir kısıtlamaya karşı çıktıklarını söyledi.22 Aralık toplantısı bekleniyorBelçika hükümeti, Kovid-19'a karşı aşılamayı zorunlu hale getirme fikrini gündemine almaya hazırlanıyor. Hükümetin İstişare Komitesinin 22 Aralık'ta yapacağı toplantıda konuyu tartışması bekleniyor.Hükümetin salgından sorumlu biriminin konu üzerinde çalıştığı, sağlık uzmanlarının yanı sıra hukukçuların da zorunlu aşılama fikrini inceledikleri belirtiliyor.İşlerini kaybedebilirlerBelçika hükümeti, geçen ay sağlık çalışanları için aşıyı zorunlu hale getirmişti. Sağlık çalışanları için zorunlu aşılamada geçiş süreci 1 Ocak'ta başlayacak, 1 Nisan'da ise yasal olarak tamamen zorunlu hale gelecek. 1 Nisan'dan itibaren aşı olmayan sağlık çalışanlarının işini kaybetmeleri söz konusu olacak.Aşılıların oranı yüzde 8811.4 milyon nüfuslu Belçika'da tam aşılıların oranı yetişkinlerde yüzde 88'e, toplam nüfusta ise yüzde 76'ya ulaştı. Yüksek aşılama oranlarına rağmen sonbaharın gelmesiyle başlayan dördüncü dalga devam ediyor.Ancak ülkede Kovid-19 vakalarında kasım sonunda günlük ortalama 18 bin yeni vakayla zirvenin görülmesinin ardından sayılarda düşüş görülüyor. Aralık başından beri düşen vaka sayıları günlük ortalama 13 bin 300'e geriledi.

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belçika, aşı, kovid-19