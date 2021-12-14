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Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T14:00+0300
2021-12-14T14:00+0300
yaşam
türkiye
bursa
film
ambulans
medya
sanatçı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, apartmanın içindeki holde bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel olduğu tespit edildi.Ekipler yaptığı ilk araştırmada, Birsel'in sabah erken saatlerde düştüğü gerekçesiyle 112 Acil Servis hattını aradığını, adrese gelen sağlık ekiplerinin Birsel'in hastaneye gitmek istememesi üzerine burnuna pansuman yaparak evden ayrıldığını tespit etti.Birsel'in daha sonra Mudanya'ya gitmek için bir taksi çağırdığı, taksiye binerken burnunun yeniden kanaması üzerine eve geri döndüğü, bu sırada apartmanın içinde düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.Söz konusu apartmana geçen ay taşındığı öğrenilen Aydın Birsel'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20211213/sarkici-gulcin-ergul-trafik-kazasinda-yaralandi-arkadasi-hayatini-kaybetti-1051736963.html
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türkiye, bursa, film, ambulans, medya, sanatçı, 112 acil servis

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu

14:00 14.12.2021
© DHAYeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, apartmanın içindeki holde bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel olduğu tespit edildi.
Ekipler yaptığı ilk araştırmada, Birsel'in sabah erken saatlerde düştüğü gerekçesiyle 112 Acil Servis hattını aradığını, adrese gelen sağlık ekiplerinin Birsel'in hastaneye gitmek istememesi üzerine burnuna pansuman yaparak evden ayrıldığını tespit etti.
Birsel'in daha sonra Mudanya'ya gitmek için bir taksi çağırdığı, taksiye binerken burnunun yeniden kanaması üzerine eve geri döndüğü, bu sırada apartmanın içinde düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.
Söz konusu apartmana geçen ay taşındığı öğrenilen Aydın Birsel'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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