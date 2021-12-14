https://tr.sputniknews.com/20211214/belgin-dorukun-oglu-aydin-birsel-evinin-onunde-olu-bulundu-1051753278.html

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu

Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel evinin önünde ölü bulundu

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T14:00+0300

2021-12-14T14:00+0300

2021-12-14T14:00+0300

yaşam

türkiye

bursa

film

ambulans

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112 acil servis

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, apartmanın içindeki holde bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel olduğu tespit edildi.Ekipler yaptığı ilk araştırmada, Birsel'in sabah erken saatlerde düştüğü gerekçesiyle 112 Acil Servis hattını aradığını, adrese gelen sağlık ekiplerinin Birsel'in hastaneye gitmek istememesi üzerine burnuna pansuman yaparak evden ayrıldığını tespit etti.Birsel'in daha sonra Mudanya'ya gitmek için bir taksi çağırdığı, taksiye binerken burnunun yeniden kanaması üzerine eve geri döndüğü, bu sırada apartmanın içinde düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.Söz konusu apartmana geçen ay taşındığı öğrenilen Aydın Birsel'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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türkiye, bursa, film, ambulans, medya, sanatçı, 112 acil servis