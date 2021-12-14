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Biden'dan Finlandiya'ya F-35 alımı için teşekkür mesajı
Biden'dan Finlandiya'ya F-35 alımı için teşekkür mesajı
ABD Başkanı Biden ile Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafı ele aldı. Görüşmede Biden... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T03:39+0300
2021-12-14T03:39+0300
dünya
abd
ukrayna
joe biden
sauli niinistö
f-35
telefon görüşmesi
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, bölgedeki gerginliğin azaltılması konusunda 'transatlantik çabaların önemli olduğunu' ifade etti.Biden, F-35 savaş uçaklarını satın almayı tercih ettiği için Helsinki'ye teşekkür ederek, bu alımın iki ülke arasında 'gelecek yıllarda daha güçlü ilişkilerin temelini atacağını' dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20211214/rus-senator-bati-rusyanin-ukraynadaki-durumla-ilgili-argumanlarini-duymali-1051740160.html
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abd, ukrayna, joe biden, sauli niinistö, f-35, telefon görüşmesi

Biden'dan Finlandiya'ya F-35 alımı için teşekkür mesajı

03:39 14.12.2021
© REUTERS / Tom BrennerABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ABD Başkanı Biden ile Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafı ele aldı. Görüşmede Biden, Niinistö'ye ülkesinin F-35 uçakları satın alma kararından ötürü teşekkür etti.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, bölgedeki gerginliğin azaltılması konusunda 'transatlantik çabaların önemli olduğunu' ifade etti.
Biden, F-35 savaş uçaklarını satın almayı tercih ettiği için Helsinki'ye teşekkür ederek, bu alımın iki ülke arasında 'gelecek yıllarda daha güçlü ilişkilerin temelini atacağını' dile getirdi.
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