https://tr.sputniknews.com/20211214/bidendan-finlandiyaya-f-35-alimi-icin-tesekkur-mesaji-1051740740.html

Biden'dan Finlandiya'ya F-35 alımı için teşekkür mesajı

Biden'dan Finlandiya'ya F-35 alımı için teşekkür mesajı

ABD Başkanı Biden ile Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafı ele aldı. Görüşmede Biden... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T03:39+0300

2021-12-14T03:39+0300

2021-12-14T03:39+0300

dünya

abd

ukrayna

joe biden

sauli niinistö

f-35

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051587783_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a43611e8c7698b99c5123a7dfdfb4e2a.jpg

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden ile Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Liderler, bölgedeki gerginliğin azaltılması konusunda 'transatlantik çabaların önemli olduğunu' ifade etti.Biden, F-35 savaş uçaklarını satın almayı tercih ettiği için Helsinki'ye teşekkür ederek, bu alımın iki ülke arasında 'gelecek yıllarda daha güçlü ilişkilerin temelini atacağını' dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20211214/rus-senator-bati-rusyanin-ukraynadaki-durumla-ilgili-argumanlarini-duymali-1051740160.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ukrayna, joe biden, sauli niinistö, f-35, telefon görüşmesi