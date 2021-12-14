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Bill Gates: Koronavirüsün akut safhası, Omicron'a rağmen 2022'de bitecek
Bill Gates: Koronavirüsün akut safhası, Omicron'a rağmen 2022'de bitecek
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınının kritik aşamasının 2022'de sona ereceği konusunda umutlu olduğunu belirtti. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T14:24+0300
2021-12-14T14:28+0300
koronavirüs
bill gates
koronavirüs
koronavirüs aşısı
bill ve melinda gates vakfı
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GatesNotes isimli blogunda yayınladığı yıllık analiz yazısında Bill Gates, "Bir başka tahminde bulunmak aptalca olabilir ama salgının akut safhasının 2022'de sona ereceğini düşünüyorum" dedi.Ünlü milyarder, Delta varyantı nedeniyle pandeminin sonunun umduğu kadar yakın bir zamanda gelmediğini ve insanları tam olarak aşılatmak için mücadele ettiğini söyledi."Omicron varyantının endişe verici olduğuna şüphe yok" diyen Gates, yeni varyantların teşhis edilmesinin hızı ile aşılar ve antiviral ilaçlarındaki gelişmeler nedeniyle, koronavirüsün 2022 yılında endemiye dönüşebileceği konusunda umutlu olduğunu dile getirdi."Dünya, potansiyel olarak kötü varyantlara karşı mücadele etmeye şimdiye kadar pandeminin herhangi bir noktasında olduğundan daha iyi hazırlanmış durumda" diyen Gates, "Gerektiğinde güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız" diye ekledi.Gates ayrıca Bill &amp; Melinda Gates Vakfı'nın destekledikleri de dahil olmak üzere araştırmacıların yakında Omicron varyantına dair çok daha fazla bilgiye ulaşmış olacağını ifade ederek, aşılar ve antiviral ilaçlar sayesinde koronavirüsün ölümcüllüğünün gelecekte azalacağını söyledi.
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bill gates, koronavirüs, koronavirüs aşısı, bill ve melinda gates vakfı, omicron

Bill Gates: Koronavirüsün akut safhası, Omicron'a rağmen 2022'de bitecek

14:24 14.12.2021 (güncellendi: 14:28 14.12.2021)
© REUTERS / Leon NealBill Gates
Bill Gates - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Leon Neal
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Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgınının kritik aşamasının 2022'de sona ereceği konusunda umutlu olduğunu belirtti.
GatesNotes isimli blogunda yayınladığı yıllık analiz yazısında Bill Gates, "Bir başka tahminde bulunmak aptalca olabilir ama salgının akut safhasının 2022'de sona ereceğini düşünüyorum" dedi.
Ünlü milyarder, Delta varyantı nedeniyle pandeminin sonunun umduğu kadar yakın bir zamanda gelmediğini ve insanları tam olarak aşılatmak için mücadele ettiğini söyledi.
"Omicron varyantının endişe verici olduğuna şüphe yok" diyen Gates, yeni varyantların teşhis edilmesinin hızı ile aşılar ve antiviral ilaçlarındaki gelişmeler nedeniyle, koronavirüsün 2022 yılında endemiye dönüşebileceği konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.
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"Dünya, potansiyel olarak kötü varyantlara karşı mücadele etmeye şimdiye kadar pandeminin herhangi bir noktasında olduğundan daha iyi hazırlanmış durumda" diyen Gates, "Gerektiğinde güncel aşılar oluşturmak için çok daha iyi bir konumdayız" diye ekledi.
Gates ayrıca Bill & Melinda Gates Vakfı'nın destekledikleri de dahil olmak üzere araştırmacıların yakında Omicron varyantına dair çok daha fazla bilgiye ulaşmış olacağını ifade ederek, aşılar ve antiviral ilaçlar sayesinde koronavirüsün ölümcüllüğünün gelecekte azalacağını söyledi.

"Bazı toplumlarda ara sıra salgınlar görülmeye devam edecek ama çoğu vakayı iyileştirebilecek yeni ilaçlar mevcut olacak ve hastaneler gerisini halledebilecek. Birkaç yıl içinde virüs konusunda gerçekten düşünmek zorunda kalacağınız tek zamanın, her sonbaharda koronavirüs ve grip için ortak aşınızı ne zaman alacağınız sorusu olacak diye umut ediyorum."

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