https://tr.sputniknews.com/20211214/bindigi-asansoru-tekmelerle-kullanilamaz-hale-getiren-sahis-gozaltina-alindi-1051738233.html

Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şahıs gözaltına alındı

Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'de bindiği asansöre tekme atarak kullanılamaz hale getiren bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

kocaeli

tekme

asansör

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Kocaeli'de Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansöre binen Y.S, kapıları tekmelemeye başladı.Asansör, Y.S.'nin tekmeleri neticesinde ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü.Kamera görüntülerini izleyen polisler, asansöre zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde asansörü tekmeleyen şahsın Y.S. olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı gözaltına alarak ifadesinin alınması için emniyete götürdü. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

türkiye

kocaeli

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocaeli, tekme, asansör