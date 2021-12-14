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https://tr.sputniknews.com/20211214/bindigi-asansoru-tekmelerle-kullanilamaz-hale-getiren-sahis-gozaltina-alindi-1051738233.html
Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şahıs gözaltına alındı
Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şahıs gözaltına alındı
Kocaeli'de bindiği asansöre tekme atarak kullanılamaz hale getiren bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T00:44+0300
2021-12-14T00:44+0300
2021-12-14T00:45+0300
türkiye
kocaeli
tekme
asansör
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Kocaeli'de Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansöre binen Y.S, kapıları tekmelemeye başladı.Asansör, Y.S.'nin tekmeleri neticesinde ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü.Kamera görüntülerini izleyen polisler, asansöre zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde asansörü tekmeleyen şahsın Y.S. olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı gözaltına alarak ifadesinin alınması için emniyete götürdü. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
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kocaeli, tekme, asansör
Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şahıs gözaltına alındı 00:44 14.12.2021 (güncellendi: 00:45 14.12.2021)
Kocaeli'de bindiği asansöre tekme atarak kullanılamaz hale getiren bir kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.
Kocaeli'de Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansöre binen Y.S, kapıları tekmelemeye başladı.
Asansör, Y.S.'nin tekmeleri neticesinde
ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü.
Kamera görüntülerini izleyen polisler,
asansöre zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde asansörü tekmeleyen şahsın Y.S. olduğu belirlendi.
Ekipler, şahsı gözaltına alarak ifadesinin alınması için emniyete götürdü. Şahsın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.