https://tr.sputniknews.com/20211214/bolu-belediye-baskani-ozcan-biri-sen-pkklisin-diyor-digeri-fetocu-vay-guzel-ulkemin-hali-1051754920.html
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'FETÖ’cü', vay güzel ülkemin hali
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'FETÖ’cü', vay güzel ülkemin hali
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'Sen de FETÖ’cü'. Kötü olan... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T14:52+0300
2021-12-14T14:52+0300
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Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'teki tartışmalara değindi.AK Parti ve HDP grupları arasındaki tartışmayı yorumlayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:"Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri sen PKK’lısın diyor, diğeri 'Sen de FETÖ’cü'. Kötü olan şu ki, ikisi de doğru söylüyor. Vay benim güzel ülkemin hali."
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hdp, pkk, bolu, tanju özcan, fetö, meclis, akp, tartışma, twitter
Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'FETÖ’cü', vay güzel ülkemin hali
14:52 14.12.2021 (güncellendi: 15:06 14.12.2021)
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'Sen de FETÖ’cü'. Kötü olan şu ki, ikisi de doğru söylüyor. Vay benim güzel ülkemin hali" dedi.
Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'teki tartışmalara değindi.
AK Parti ve HDP grupları arasındaki tartışmayı yorumlayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:
"Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri sen PKK’lısın diyor, diğeri 'Sen de FETÖ’cü'. Kötü olan şu ki, ikisi de doğru söylüyor. Vay benim güzel ülkemin hali."