https://tr.sputniknews.com/20211214/bolu-belediye-baskani-ozcan-biri-sen-pkklisin-diyor-digeri-fetocu-vay-guzel-ulkemin-hali-1051754920.html

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'FETÖ’cü', vay güzel ülkemin hali

Bolu Belediye Başkanı Özcan: Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'FETÖ’cü', vay güzel ülkemin hali

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri 'Sen PKK’lısın' diyor, diğeri 'Sen de FETÖ’cü'. Kötü olan... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T14:52+0300

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türkiye

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Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meclis'teki tartışmalara değindi.AK Parti ve HDP grupları arasındaki tartışmayı yorumlayan Özcan, şu ifadeleri kullandı:"Meclis'te biri AK Partili biri HDP’li iki vekil tartışıyor. Biri sen PKK’lısın diyor, diğeri 'Sen de FETÖ’cü'. Kötü olan şu ki, ikisi de doğru söylüyor. Vay benim güzel ülkemin hali."

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hdp, pkk, bolu, tanju özcan, fetö, meclis, akp, tartışma, twitter