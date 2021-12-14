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https://tr.sputniknews.com/20211214/borrell-abye-turkiyeye-yaptirim-olasiligini-iceren-maras-ile-ilgili-secenekler-belgesi-sundum-1051751314.html
Borrell: AB'ye Türkiye'ye yaptırım olasılığını içeren Maraş ile ilgili seçenekler belgesi sundum
Borrell: AB'ye Türkiye'ye yaptırım olasılığını içeren Maraş ile ilgili seçenekler belgesi sundum
Dün AB dışişleri bakanları toplantısına Kuzey Kıbrıs'ın kapalı Maraş'ı kısmen açması karşısında seçenekler belgesi sunduğunu belirten Yüksek Temsilci, "Kararla... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:27+0300
2021-12-14T13:51+0300
dünya
kapalı maraş
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Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının 2021'deki son toplantısından Türkiye'ye Kıbrıs'taki Maraş'la ilgili yaptırım tehdidi de çıktı. Dün toplantının ardından gazetecilere konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüştükleri konular arasında Kuzey Kıbrıs'ın Kapalı Maraş'ın bir kısmını açmasının da yer aldığını belirtti. Borrell: AB üyelerine Maraş ile ilgili seçenekler belgesi sundumKapalı Maraş'ın açılmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu ve AB'nin üyesi Güney Kıbrıs ile dayanışma içinde durduğunu söyleyen Borrell, AB üyelerine Maraş ile ilgili bir seçenekler belgesi sunduğunu, dışişleri bakanlarının bu seçenekleri değerlendirdiğini duyurdu.'Maraş'ın açılmasıyla ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması seçenekler arasında'AB Yüksek Temsilcisi, "Bu seçenekler belgesini değerlendirme konusunda mutabık kaldık. Seçenekler arasında temmuzda Maraş'ın bir kısmının açılması kararıyla doğrudan ilgili kişi ve kuruluşlara özel yaptırım rejimi oluşturulması da bulunuyor" dedi. 'Henüz somut adım yok, Türkiye dikkatli olsun'Bakanların henüz somut adım atmayacaklarını ve Türkiye'nin 'sahada durumu daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmasının çok önemli olduğunu' vurgulayan Borrell, konuyu AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin takip edeceğini sözlerine ekledi.AB Yüksek Temsilcisi, Türkiye'nin BM sürecine dönmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:"AB Dış İlişkiler Konseyi, olumlu bir çözüme yönelik ortamın yaratılmasının ve Maraş ile ilgili güven artırıcı önlemlerin hayati önemde olduğunu, bunların Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olacağını düşünmektedir."Konuyla ilgili bir açıklama da Atina'dan geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Borrell'in AB Dış İlişkiler Konseyi'ne sunduğu belgeyle ilgili "Maraş'taki mücrim davranışları, yani uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden gelmesi nedeniyle Türkiye hakkında yaptırım olasılığıyla ilgili seçenekleri içeriyor" ifadesini kullandı. AB Dış İlişkiler Konseyi'ne girişte konuşan Dendias, toplantıda belgeyi ele alacaklarını kaydetti. BM'nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, bu akşam Ledra Palace’ta vereceği yılsonu resepsiyonunda Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'i buluşturacak. Bu, iki liderin, 27 Eylül’de New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşmede biraraya gelmelerinin ardından ilk görüşmesi olacak.
https://tr.sputniknews.com/20211003/kuzey-kibris-cumhurbaskani-tatar-kapali-maras-bolgesini-230-binden-fazla-kisi-ziyaret-etti-1049485238.html
https://tr.sputniknews.com/20211008/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-bir-yil-oncesine-gore-turkiye-ile-cok-daha-iyi-durumdayiz-1049642642.html
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kapalı maraş

Borrell: AB'ye Türkiye'ye yaptırım olasılığını içeren Maraş ile ilgili seçenekler belgesi sundum

13:27 14.12.2021 (güncellendi: 13:51 14.12.2021)
© REUTERS / STRINGERKapalı Maraş'ın bir kısmının halka açılması
Kapalı Maraş'ın bir kısmının halka açılması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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Dün AB dışişleri bakanları toplantısına Kuzey Kıbrıs'ın kapalı Maraş'ı kısmen açması karşısında seçenekler belgesi sunduğunu belirten Yüksek Temsilci, "Kararla doğrudan ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım, seçenekler arasında" dedi. Borrell, Türkiye'nin 'sahada durumu daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasının önemine' dikkat çekti.
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının 2021'deki son toplantısından Türkiye'ye Kıbrıs'taki Maraş'la ilgili yaptırım tehdidi de çıktı. Dün toplantının ardından gazetecilere konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüştükleri konular arasında Kuzey Kıbrıs'ın Kapalı Maraş'ın bir kısmını açmasının da yer aldığını belirtti.

Borrell: AB üyelerine Maraş ile ilgili seçenekler belgesi sundum

Kapalı Maraş'ın açılmasının BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu ve AB'nin üyesi Güney Kıbrıs ile dayanışma içinde durduğunu söyleyen Borrell, AB üyelerine Maraş ile ilgili bir seçenekler belgesi sunduğunu, dışişleri bakanlarının bu seçenekleri değerlendirdiğini duyurdu.
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'Maraş'ın açılmasıyla ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulanması seçenekler arasında'

AB Yüksek Temsilcisi, "Bu seçenekler belgesini değerlendirme konusunda mutabık kaldık. Seçenekler arasında temmuzda Maraş'ın bir kısmının açılması kararıyla doğrudan ilgili kişi ve kuruluşlara özel yaptırım rejimi oluşturulması da bulunuyor" dedi.
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8 Ekim, 13:14

'Henüz somut adım yok, Türkiye dikkatli olsun'

Bakanların henüz somut adım atmayacaklarını ve Türkiye'nin 'sahada durumu daha da kötüleştirecek herhangi bir eylemden kaçınmasının çok önemli olduğunu' vurgulayan Borrell, konuyu AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin takip edeceğini sözlerine ekledi.
AB Yüksek Temsilcisi, Türkiye'nin BM sürecine dönmesini istediklerini belirterek şunları söyledi:
"AB Dış İlişkiler Konseyi, olumlu bir çözüme yönelik ortamın yaratılmasının ve Maraş ile ilgili güven artırıcı önlemlerin hayati önemde olduğunu, bunların Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olacağını düşünmektedir."
Konuyla ilgili bir açıklama da Atina'dan geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Borrell'in AB Dış İlişkiler Konseyi'ne sunduğu belgeyle ilgili "Maraş'taki mücrim davranışları, yani uluslararası hukuku ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden gelmesi nedeniyle Türkiye hakkında yaptırım olasılığıyla ilgili seçenekleri içeriyor" ifadesini kullandı. AB Dış İlişkiler Konseyi'ne girişte konuşan Dendias, toplantıda belgeyi ele alacaklarını kaydetti.
BM'nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, bu akşam Ledra Palace’ta vereceği yılsonu resepsiyonunda Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'i buluşturacak. Bu, iki liderin, 27 Eylül’de New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile üçlü görüşmede biraraya gelmelerinin ardından ilk görüşmesi olacak.
Kapalı Maraş'ın bir kısmının halka açılması - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2021
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