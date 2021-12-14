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CHP’li Erbay'dan Meclis'te portakallı tepki: 'Bu portakallar sayesinde okudum, üretici zor durumda'
CHP’li Erbay'dan Meclis'te portakallı tepki: 'Bu portakallar sayesinde okudum, üretici zor durumda'
CHP Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesinde portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için bir kasa portakalı kürsüye döktü. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T15:55+0300
2021-12-14T15:55+0300
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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüye bir kasa portakal ile çıktı. Erbay, portakal üreticisi bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyerek, "Ben bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda. Köylüler gübre alamıyor, ilaç alamıyorlar. Mersin’de limon üreticileri ağaçları kesiyorlar. Limon üreticisi bitmiş durumda. Şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya ile görüşüp kapılar açılmazsa narenciye ağaçları da kesilmek zorunda kalacak" dedi.Erbay, konuşmasının ardından portakalları kürsüye döktü. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Erbay’ı uyararak "Bu yaptığınız doğru değil" dedi. CHP milletvekilleri Erbay’ı alkışlarken, AK Parti milletvekilleri de duruma tepki gösterdi. CHP'li vekiller, kürsü önündeki portakalları toplayarak sıralarına götürdü.Market ürünleriyle kürsüye çıktıCHP Tekirdağ Miletvekili İlhami Özcan Aygun da Meclis kürsüsüne mango, süt, yumurta, ay çiçek yağı, peynir, kahve gibi marketten aldığı ürünlerle çıktı. Aygun, malzemeleri kürsüye dizerek ürünlere gelen zamları okudu. CHP'li vekil, aldığı ürünlerin fişini gösterdikten sonra bunları alışveriş filesine koyarak kürsüden ayrıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211209/mecliste-el-hareketi-ve-kufur-gerginligi-1051623119.html
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CHP’li Erbay'dan Meclis'te portakallı tepki: 'Bu portakallar sayesinde okudum, üretici zor durumda'

15:55 14.12.2021
© Fotoğraf : TBMMCHP’li Erbay'dan Meclis'te portakallı tepki: 'Bu portakallar sayesinde okudum, üretici zor durumda'
CHP’li Erbay'dan Meclis'te portakallı tepki: 'Bu portakallar sayesinde okudum, üretici zor durumda' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotoğraf : TBMM
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CHP Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesinde portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için bir kasa portakalı kürsüye döktü.
CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerinde kürsüye bir kasa portakal ile çıktı.
Erbay, portakal üreticisi bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyerek, "Ben bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda. Köylüler gübre alamıyor, ilaç alamıyorlar. Mersin’de limon üreticileri ağaçları kesiyorlar. Limon üreticisi bitmiş durumda. Şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya ile görüşüp kapılar açılmazsa narenciye ağaçları da kesilmek zorunda kalacak" dedi.
Erbay, konuşmasının ardından portakalları kürsüye döktü. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Erbay’ı uyararak "Bu yaptığınız doğru değil" dedi.
CHP milletvekilleri Erbay’ı alkışlarken, AK Parti milletvekilleri de duruma tepki gösterdi. CHP'li vekiller, kürsü önündeki portakalları toplayarak sıralarına götürdü.
TBMM - TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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Meclis'te 'el hareketi' ve 'küfür' gerginliği
9 Aralık, 21:46

Market ürünleriyle kürsüye çıktı

CHP Tekirdağ Miletvekili İlhami Özcan Aygun da Meclis kürsüsüne mango, süt, yumurta, ay çiçek yağı, peynir, kahve gibi marketten aldığı ürünlerle çıktı.
Aygun, malzemeleri kürsüye dizerek ürünlere gelen zamları okudu. CHP'li vekil, aldığı ürünlerin fişini gösterdikten sonra bunları alışveriş filesine koyarak kürsüden ayrıldı.
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