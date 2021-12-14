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CHP'li Özel: Bizim göstereceğimiz aday, Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek biri olacak
CHP'li Özel: Bizim göstereceğimiz aday, Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek biri olacak
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Bizim göstereceğimiz aday, Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T18:20+0300
2021-12-14T18:20+0300
politika
chp
atatürk
cumhurbaşkanlığı
özgür özel
aday
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in muhalefetin erken seçim talebini eleştiren sözlerine cevap vererek, “Biz erken seçim dışında bir şey söylemiyoruz. Siz nasıl geldiniz iktidara? Bir ekonomik buhranla erken seçim olarak geldiniz. İki partili sistemle tek başına iktidar elde ettiniz. Şimdi halkın hakemliğine başvurmayı ‘vesayet talebi’ olarak görüyor. Seçim yoluyla darbe olur mu? Seçim yoluyla demokrasi olur” dedi.'İş dünyası i̇le toplantı kura yansıyor'Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyasıyla buluşması sonrasında dolar kurunun arttığını söyleyerek, “Nureddin Nebati ile toplantıya katılan iş dünyasının aldığı izlenim dolar kuruna yansıyor. İş dünyası ile toplantı yapıp dolar kuru fırlıyorsa o piyasa sana güven vermiyor. Dinlediler, baktılar ve özetle ‘bundan olmaz’ dediler” diye konuştu.Özel, HDP İstanbul İl Kongresinde atılan sloganlara ilişkin “Kabul edilebilir tarafı yok. CHP’nin bu konuda tutumu bellidir” ifadelerini kullandı.'Ki̇mseni̇n endi̇şesi̇ olmasın'Özel, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna Atatürk üzerinden verdiği cevap hatırlatılan Özel, “Cumhuriyetin kurucularıyla sorunları olanlar, cumhurbaşkanı olamazlar, yürütmenin başında bulunamazlar. Bizim göstereceğimiz aday Atatürk’ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek biri olacak. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Öyle bir aday olacak ve öyle bir aday Atatürk’ün oturduğu makamda 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak oturacak” dedi.
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chp, atatürk, cumhurbaşkanlığı, özgür özel, aday, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP'li Özel: Bizim göstereceğimiz aday, Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek biri olacak

18:20 14.12.2021
© AA / Ali Balıkçı Özgür Özel
 Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA / Ali Balıkçı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin "Bizim göstereceğimiz aday, Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek biri olacak" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in muhalefetin erken seçim talebini eleştiren sözlerine cevap vererek, “Biz erken seçim dışında bir şey söylemiyoruz. Siz nasıl geldiniz iktidara? Bir ekonomik buhranla erken seçim olarak geldiniz. İki partili sistemle tek başına iktidar elde ettiniz. Şimdi halkın hakemliğine başvurmayı ‘vesayet talebi’ olarak görüyor. Seçim yoluyla darbe olur mu? Seçim yoluyla demokrasi olur” dedi.

'İş dünyası i̇le toplantı kura yansıyor'

Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyasıyla buluşması sonrasında dolar kurunun arttığını söyleyerek, “Nureddin Nebati ile toplantıya katılan iş dünyasının aldığı izlenim dolar kuruna yansıyor. İş dünyası ile toplantı yapıp dolar kuru fırlıyorsa o piyasa sana güven vermiyor. Dinlediler, baktılar ve özetle ‘bundan olmaz’ dediler” diye konuştu.
Özel, HDP İstanbul İl Kongresinde atılan sloganlara ilişkin “Kabul edilebilir tarafı yok. CHP’nin bu konuda tutumu bellidir” ifadelerini kullandı.
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'Ki̇mseni̇n endi̇şesi̇ olmasın'

Özel, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna Atatürk üzerinden verdiği cevap hatırlatılan Özel, “Cumhuriyetin kurucularıyla sorunları olanlar, cumhurbaşkanı olamazlar, yürütmenin başında bulunamazlar. Bizim göstereceğimiz aday Atatürk’ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek biri olacak. Bu konuda kimsenin endişesi olmasın. Öyle bir aday olacak ve öyle bir aday Atatürk’ün oturduğu makamda 13’üncü Cumhurbaşkanı olarak oturacak” dedi.
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