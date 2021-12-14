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Çin: ABD, demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullanıyor
Çin: ABD, demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullanıyor
ABD'nin cumartesi günü gerçekleştirdiği Demokrasi Zirvesi'yle ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'un demokrasiyi kitle imha silahı olarak... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T01:03+0300
2021-12-14T01:03+0300
dünya
abd
çin
kitle imha silahları
demokrasi
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Pekin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye, Macaristan, Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bazı ülkeleri dışlayarak 111 ülkenin lideriyle çevrimiçi Demokrasi Zirvesi düzenlemesine tepki gösterdi.ABD'nin demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullandığını ve bunun yardımıyla ülkeleri yerle bir ettiğini belirten Çin Dışişleri, ABD'nin okyanus ötesinde kışkırtıcı renkli devrimler gerçekleştirdiğinin altını çizdi.Zirvenin ABD tarafından ideolojik önyargı çizgileri çekmek, demokrasiyi araçsallaştırmak ve silahlandırmak, bölünme ve cepheleşmeyi teşvik etmek için düzenlendiğini belirten bakanlık, her tür sözde demokrasilere kararlı bir şekilde direnme ve karşı çıkma çağrısı yaptı.111 ülkeden hükümet yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren 2 günlük zirveye, Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'demokrasinin çöküşe geçtiği Batı'nın kendi kriterlerine göre hangi ülkenin demokratik olup olmadığını belirlemeye çalıştığı' eleştirisini getirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/biden-demokrasi-zirvesinde-yarim-milyar-dolarlik-demokratik-yenilenme-girisimi-acikladi-1051617595.html
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abd, çin, kitle imha silahları, demokrasi

Çin: ABD, demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullanıyor

01:03 14.12.2021
© REUTERS / Aly SongÇin - ABD bayrakları
Çin - ABD bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Aly Song
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ABD'nin cumartesi günü gerçekleştirdiği Demokrasi Zirvesi'yle ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'un demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullandığını vurguladı.
Pekin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye, Macaristan, Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bazı ülkeleri dışlayarak 111 ülkenin lideriyle çevrimiçi Demokrasi Zirvesi düzenlemesine tepki gösterdi.

ABD'nin demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullandığını ve bunun yardımıyla ülkeleri yerle bir ettiğini belirten Çin Dışişleri, ABD'nin okyanus ötesinde kışkırtıcı renkli devrimler gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Zirvenin ABD tarafından ideolojik önyargı çizgileri çekmek, demokrasiyi araçsallaştırmak ve silahlandırmak, bölünme ve cepheleşmeyi teşvik etmek için düzenlendiğini belirten bakanlık, her tür sözde demokrasilere kararlı bir şekilde direnme ve karşı çıkma çağrısı yaptı.

111 ülkeden hükümet yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren 2 günlük zirveye, Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'demokrasinin çöküşe geçtiği Batı'nın kendi kriterlerine göre hangi ülkenin demokratik olup olmadığını belirlemeye çalıştığı' eleştirisini getirmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, çevrimiçi Demokrasi Zirvesi'nin açılışını yaparken - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2021
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