Çin: ABD, demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullanıyor

Pekin, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye, Macaristan, Rusya, Çin, Suudi Arabistan dahil bazı ülkeleri dışlayarak 111 ülkenin lideriyle çevrimiçi Demokrasi Zirvesi düzenlemesine tepki gösterdi.



ABD'nin demokrasiyi kitle imha silahı olarak kullandığını ve bunun yardımıyla ülkeleri yerle bir ettiğini belirten Çin Dışişleri, ABD'nin okyanus ötesinde kışkırtıcı renkli devrimler gerçekleştirdiğinin altını çizdi.



Zirvenin ABD tarafından ideolojik önyargı çizgileri çekmek, demokrasiyi araçsallaştırmak ve silahlandırmak, bölünme ve cepheleşmeyi teşvik etmek için düzenlendiğini belirten bakanlık, her tür sözde demokrasilere kararlı bir şekilde direnme ve karşı çıkma çağrısı yaptı.



111 ülkeden hükümet yetkilileri, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren 2 günlük zirveye, Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'demokrasinin çöküşe geçtiği Batı'nın kendi kriterlerine göre hangi ülkenin demokratik olup olmadığını belirlemeye çalıştığı' eleştirisini getirmişti.