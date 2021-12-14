https://tr.sputniknews.com/20211214/cince-etiketli-asilarin-biontech-tarafindan-turkiyenin-acil-talebi-uzerine-gonderildigi-belirtildi-1051761784.html

Çince etiketli aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi

Çince etiketli aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi

Sosyal medyada, üzerinde yer alan Çince etiket nedeniyle sahte olduğu ileri sürülen mRNA aşılarının, BioNTech firmasınca, bir Uzak Doğu ülkesi için Almanya'da... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T18:18+0300

2021-12-14T18:18+0300

2021-12-14T18:18+0300

koronavirüs

aşı

kovid-19

biontech

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Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, aşı tedarikinin yeterli seviyede olmadığı dönemde Türkiye, BioNTech firmasından 'acil olarak tedarikin artırılması' talebinde bulundu.Firma yetkilileri, bir Uzak Doğu ülkesi için ürettiği aşıları, bu ülkenin de onayıyla Türkiye'ye yönlendirebileceğini, ancak Çince etiketleri değiştirmenin mümkün olmadığını bildirdi.Uzakdoğu ülkesinin onayıyla Türkiye'ye gönderilen aşıların etiketleri, -80 derecelik soğuk zincirin bozulmaması için burada da değiştirilmedi ve bu şekilde kullanılması tercih edildi.

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2021

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aşı, kovid-19, biontech