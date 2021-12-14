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Çin'de ilk Omicron vakası
Çin'de ilk Omicron vakası
Çin'de koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı açıklandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T09:18+0300
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koronavirüs
çin
koronavirüs
omicron
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Çin'de devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi. Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da 'endişe verici varyant' kategorisine almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211213/britanya-basbakanindan-omicron-varyantindan-ilk-olum-aciklamasi-1051718314.html
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çin, koronavirüs, omicron

Çin'de ilk Omicron vakası

09:18 14.12.2021
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINSÇin- Koronavirüs
Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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Çin'de koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantını taşıyan bir vakaya ilk kez rastlandığı açıklandı.
Çin'de devlete ait Tiencin Daily News gazetesinde yer alan habere göre, kentteki yurt dışı kaynaklı bir vakada Omicron varyantı tespit edildi. Kente 9 Aralık'ta yurt dışından gelen kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, yapılan DNA analizinde hastada Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü, ilk kez kasımda Afrika ülkeleri Bostwana ve Güney Afrika'daki Kovid-19 hastalarından alınan numunelerde görülen Omicron varyantını, 26 Kasım'da 'endişe verici varyant' kategorisine almıştı.
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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Dün, 14:41
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