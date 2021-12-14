https://tr.sputniknews.com/20211214/cinin-kusak-ve-yol-projesi-ile-abnin-kuresel-gecit-yolunun-kavga-etmeden-yapilmasi-onemli-1051771354.html

'Çin'in Kuşak ve Yol projesi ile AB'nin Küresel Geçit Yolu’nun kavga etmeden yapılması önemli'

'Çin'in Kuşak ve Yol projesi ile AB'nin Küresel Geçit Yolu’nun kavga etmeden yapılması önemli'

Doç. Altay Atlı’ya göre, AB'nin Küresel Geçit Yolu projesi ABD gibi Çin'in Kuşak ve Yol'una alternatif ama dünyanın 40 trilyon dolar altyapı ihtiyacı kavgasız... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:51+0300

2021-12-14T22:51+0300

2021-12-14T22:51+0300

eksen

abd

almanya

çin

joe biden

avrupa birliği

ursula von der leyen

kuşak ve yol

küresel geçit yolu

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Avrupa Birliği (AB), geçen hafta 300 milyar euro hacimli ve Avrupalı şirketlere öncelik tanıyan Küresel Geçit Yolu projesini duyurdu.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıkça Çin'in 'Kuşak ve Yol' projesine rakip olduğunu dile getirdiği proje, Çin ile rekabeti yükseltmiş olan Joe Biden yönetiminin bu yıl başlarında G7'ye öncülük edecek şekilde 'Daha İyi Bir Dünya’yı Yeniden İnşa Et' başlığıyla tanıttığı ve yine Pekin'e rakip olma hamlesinin ardından geldi.AB projesi, 2027'ye kadar kamu ve özel kaynakları kullanarak özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika'da yol, demiryolları, deniz altından fiber optik internet kabloları tesisi dahil altyapı projeleri, dijitalleşme ve sağlık sistemlerine yatırımları öngörüyor. İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlayacağı varsayılan 'yeşil enerji' vurgusu da eksik edilmiyor. Proje için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun da onayı gerekiyor.Hem AB'nin hem de ABD'nin rakip projeleri, Çin'in 2013'te başlattığı Kuşak ve Yol düşünüldüğünde 'geç kalmış' ve yetersiz bir girişim olmakla eleştiriliyor.Küresel Geçit Yolu'nu Boğaziçi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altay Atlı ile konuştuk.'Dünyanın 40 trilyon dolarlık altyapı ihtiyacı var'Doç. Altay Atlı'ya göre, von der Leyen'in bir süredir beklenen Küresel Geçit Yolu projesi, ABD öncülüğündeki projeyle birlikte Batı'nın Çin'in Kuşak ve Yol'una alternatif. AB projesinin fiziksel altyapı ile sınırlı olmadığını, dijital altyapılar ve araştırma, geliştirme, eğitim, teknoloji gibi alanları da kapsadığına işaret eden Atlı, dünyanın altyapı ihtiyacının 40 trilyon dolar ile hesaplandığını aktardı:'Ne kadar katkıda bulunacaksa bulunsun; birbiriyle kavga etmeden olması gerekiyor'Atlı, Çin'in dünyanın altyapı sorunlarını tek başına çözemeyeceğini, zaten böyle bir iddiasının da bulunmadığını belirtirken, ABD'nin ardından AB'nin açıkladığı projelerin 'uyumuna' ve arkasındaki 'jeostratejik hesaplara' bakılması gerektiğini vurguladı. Atlı'ya göre bu projelerin kavga etmeden hayata geçirilmesi gerekiyor:‘Çin koşullara bağlamadığı için karşılık buldu; Avrupa değerler diyerek çelişkileri nasıl aşacak?'Von der Leyen'in Küresel Geçit Yolu'nun Kuşak ve Yol'dan farkını koyarken, 'değerler, demokrasi, insan hakları ve Avrupa standartlarından' bahsettiğini belirten Atlı, altyapıların fiziksel veya dijital gelişim ihtiyacı düşünüldüğünde ve biz sadece kendimiz gibi düşünenlerle yapacağız’ denildiğinde bundan kimin nasıl fayda sağlayacağı sorusunun doğduğuna işaret etti. Çin’in Kuşak ve Yol'da 2013’ten beri başarısının koşul koymaması olduğunu anımsatan Atlı, Avrupa'nın aynısını tekrarlamasının da çelişkiler yaratacağını vurguladı:'Yunanistan, Macaristan Çin'den vazgeçip, AB projesine mi katılacak? Hiç sanmıyorum'Altyapı eksikliği derken salt Asya ve Afrika'nın akla geldiğini ancak Avrupa'da da bu konuda ihtiyaç bulunduğunu belirten Atlı, Çin'in Kuşak ve Yol'u çerçevesinde Yunanistan'ı ihya eden Pire limanı veya Belgrad-Budapeşte arasında hızlı tren hattına işaret etti. Atlı bu ülkelerin Çin'i terk edip AB'nin Küresel Geçit Yolu'na katılımına şüpheyle yaklaşırken, AB'nin projesinin Avrupa içinde nasıl gelişeceğinin belirsizliğine işaret etti:‘Ekonomik bağımlılıklar ve siyasi olarak şiddetlenen rekabet ortamı var ama artık 20. yüzyıldaki topyekün ittifaklar yok’Atlı, ABD ile Çin arasında ciddi stratejik rekabete dikkat çekerken, bunun 20'in yüzyılın Soğuk Savaşı'ndan farklı olduğu görüşünde. ABD'nin önemli müttefiki olan Almanya'nın Çin ile güçlü ticari bağları varken, taraf tutmasının beklendiğini belirten Atlı, Çin'de yatırım yapan dev Alman firmalarının ise iyi ilişkiler için baskı yaptıklarına işaret etti. Atlı'ya göre artık topyekün ittifakların olamayacağı ikilemli bir dünya geçerli:

almanya

çin

avrupa birliği

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, almanya, çin, joe biden, avrupa birliği, ursula von der leyen, kuşak ve yol, küresel geçit yolu