Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi

BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini yendi.Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.Arif Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek. Güloğlu, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ocak ayında dönecek.
Lenf kanserine yakalanması sebebiyle oyunculuğa ara veren Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu, gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından hastalığını atlattı. 24 yaşındaki oyuncu ocak ayında programa dönecek.
BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini yendi.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.
Arif Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek. Güloğlu, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ocak ayında dönecek.