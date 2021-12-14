https://tr.sputniknews.com/20211214/cok-guzel-hareketler-2-oyuncusu-arif-guloglu-kanseri-yendi-1051766061.html

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu kanseri yendi

Lenf kanserine yakalanması sebebiyle oyunculuğa ara veren Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Arif Güloğlu, gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından hastalığını... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kanser

arif güloğlu

çok güzel hareketler 2

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BKM Mutfak yapımı olan Çok Güzel Hareketler 2'nin 24 yaşındaki oyuncusu Arif Güloğlu, Arif Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini yendi.Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre Güloğlu, yakalandığı lenf kanserini Ankara'da gördüğü 9 aylık tedavi sürecinin ardından atlatarak tamamen sağlığına kavuştu.Arif Güloğlu, hastalığı nedeniyle ara vermek zorunda kaldığı oyunculuğa geri dönecek. Güloğlu, kadrosunda bulunduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye ocak ayında dönecek.

https://tr.sputniknews.com/20210918/kanserle-mucadele-eden-cok-guzel-hareketler-2-oyuncusundan-dogumgunu-paylasimi-1049019743.html

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kanser, arif güloğlu, çok güzel hareketler 2