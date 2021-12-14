https://tr.sputniknews.com/20211214/cumhurbaskani-erdoganin-eski-metin-yazari-unal-ekonomi-bir-damat-yuzunden-mahvoldu-1051771217.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Ekonomi bir damat yüzünden mahvoldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Ekonomi bir damat yüzünden mahvoldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, sosyal medya hesabından "Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:47+0300

2021-12-14T22:47+0300

2021-12-14T22:47+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

berat albayrak

ekonomi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101863/43/1018634347_28:0:1139:625_1920x0_80_0_0_8ad83f2ab199600cf2e5455a4d04d6ed.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ekonomik durumla ilgili eski Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı sorumlu tuttu.Ünal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Ünal, daha önce dolardaki artışla ilgili yaptığı poaylaşımda, şu açıklamalarda bulunmuştu:"Bir FELAKETİN kıyısındayız! Naçizane önerim, şu önlemler derhal alınmalıdır: 1. Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk Ekonomi bakanına (geri) verilmelidir. Ekonomiye ilişkin sadece bakan, özgürce açıklama yapmalıdır."

https://tr.sputniknews.com/20211123/cumhurbaskani-erdoganin-eski-metin-yazari-aydin-unal-bir-felaketin-kiyisindayiz-1051076935.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, berat albayrak, ekonomi