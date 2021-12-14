Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Ekonomi bir damat yüzünden mahvoldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ekonomik durumla ilgili eski Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı sorumlu tuttu.Ünal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Ünal, daha önce dolardaki artışla ilgili yaptığı poaylaşımda, şu açıklamalarda bulunmuştu:"Bir FELAKETİN kıyısındayız! Naçizane önerim, şu önlemler derhal alınmalıdır: 1. Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk Ekonomi bakanına (geri) verilmelidir. Ekonomiye ilişkin sadece bakan, özgürce açıklama yapmalıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, sosyal medya hesabından "Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu" mesajını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı ve eski AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, ekonomik durumla ilgili eski Hazine Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı sorumlu tuttu.
Ünal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Emekle, alınteriyle, mücadeleyle güzel bir noktaya gelmiş Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu Tahribat sadece ekonomide değil Asırlar boyunca fedakar yüreklerin büyüttüğü dava, hareket, umut da ağır yara aldı. Yazıklar olsun!
Emekle, alınteriyle, mücadeleyle güzel bir noktaya gelmiş Türkiye ekonomisi bir damat ve çevresindeki kifayetsiz güruhun ihtirası uğruna mahvoldu
Tahribat sadece ekonomide değil
Asırlar boyunca fedakar yüreklerin büyüttüğü dava, hareket, umut da ağır yara aldı.
Ünal, daha önce dolardaki artışla ilgili yaptığı poaylaşımda, şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Bir FELAKETİN kıyısındayız! Naçizane önerim, şu önlemler derhal alınmalıdır: 1. Danışman, kurul vs gibi dış aktörler derhal devre dışı kalmalı, tüm yetki, inisiyatif, sorumluluk Ekonomi bakanına (geri) verilmelidir. Ekonomiye ilişkin sadece bakan, özgürce açıklama yapmalıdır."