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Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Genel Kurul'da kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Genel Kurul'da kabul edildi
Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T23:52+0300
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayisi şirketlerine ilişkin iddiaları yanıtlarken "Bu şirketlerimizin, hele hele öncü şirketlerimizin Körfez'deki ülkelere veya bir başkasına satılmasıyla ilgili herhangi bir şey gündemimizde değildir, söz konusu değildir, böyle bir şey gündemimize de gelmemiştir" dedi.Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde, karşılıklı laf atılmasından ve bağrışılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.CHP'li Özgür Özel, 15 Temmuz darbe gecesi kimin ne yaptığına ilişkin tartışmayı Meclis'in tükettiğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine bu konuda kimsenin laf edemeyeceğini savundu. Özel, öte yandan Oktay'ın, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'a 'çeteci' dediğini de ileri sürdü.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın tüm gün eleştirileri dinlediğini ve bunlara yönelik cevap hakkını kullandığını ifade ederek bu cevaplara muhalefetin bağırarak cevap vermesini yadırgadığını kaydetti. Savunma hakkının kutsal olduğuna işaret eden Turan, TBMM İçtüzüğü'nün herkesi bağladığını, siyasette tehdit dilinin bırakılması gerektiğini ifade etti.Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi üzerindeki görüşmelere geçildi.
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Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Genel Kurul'da kabul edildi

23:52 14.12.2021 (güncellendi: 23:54 14.12.2021)
© AA / TBMM / Bülent YılmazTBMM
TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA / TBMM / Bülent Yılmaz
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Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, savunma sanayisi şirketlerine ilişkin iddiaları yanıtlarken "Bu şirketlerimizin, hele hele öncü şirketlerimizin Körfez'deki ülkelere veya bir başkasına satılmasıyla ilgili herhangi bir şey gündemimizde değildir, söz konusu değildir, böyle bir şey gündemimize de gelmemiştir" dedi.
Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçesi görüşmelerinde, karşılıklı laf atılmasından ve bağrışılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
CHP'li Özgür Özel, 15 Temmuz darbe gecesi kimin ne yaptığına ilişkin tartışmayı Meclis'in tükettiğini belirterek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisine bu konuda kimsenin laf edemeyeceğini savundu. Özel, öte yandan Oktay'ın, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'a 'çeteci' dediğini de ileri sürdü.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın tüm gün eleştirileri dinlediğini ve bunlara yönelik cevap hakkını kullandığını ifade ederek bu cevaplara muhalefetin bağırarak cevap vermesini yadırgadığını kaydetti. Savunma hakkının kutsal olduğuna işaret eden Turan, TBMM İçtüzüğü'nün herkesi bağladığını, siyasette tehdit dilinin bırakılması gerektiğini ifade etti.
Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi üzerindeki görüşmelere geçildi.
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