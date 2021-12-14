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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T08:45+0300
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politika
mevlüt çavuşoğlu
ziyaret
görüşme
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Bakan Çavuşoğlu, BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.
birleşik arap emirlikleri (bae)
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mevlüt çavuşoğlu, ziyaret, görüşme, birleşik arap emirlikleri (bae)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

08:45 14.12.2021
© AADışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.
Bakan Çavuşoğlu, BAE makamlarıyla gerçekleştirilecek ikili görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
Çavuşoğlu'nun, ziyaret sırasında ayrıca Dubai’de Türk iş insanlarıyla bir araya gelmesi ve Expo 2020 sergi alanındaki Türk pavilyonunu ziyaret etmesi bekleniyor.
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