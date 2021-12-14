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Doğu Ekspresi, çarşamba günü seferlerine yeniden başlıyor
Doğu Ekspresi, çarşamba günü seferlerine yeniden başlıyor
Turistik Doğu Ekspresi, çarşamba günü yeniden seferlerine başlıyor. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T08:10+0300
2021-12-14T08:08+0300
yaşam
sefer
tcdd
doğu ekspresi
türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, trenin, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildiği, ilk seferinin ise 29 Mayıs 2019'da yapıldığı anımsatıldı.Salgın nedeniyle 2020 yılı mart ayı ortasından itibaren ara verilen söz konusu seferlere yeniden başlanacağı vurgulanan açıklamada, trenin Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba günü hareket edeceği, yolcuları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun uğurlayacağı belirtildi.Turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars demir yolu güzergahının, seyahat yazarları tarafından dünyanın trenle seyahat edilecek en güzel ilk dört rota arasında gösterildiği aktarılan açıklamada, "Ankara'dan saat 15.55'te hareket edecek tren, sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşacak. Yaklaşık 1300 kilometrelik parkuru 31,5 saatte tamamlayan trenler, Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek" ifadelerine yer verildi.
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sefer, tcdd, doğu ekspresi, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

Doğu Ekspresi, çarşamba günü seferlerine yeniden başlıyor

08:10 14.12.2021
© AADoğu Ekspresi seferlerine başladı
Doğu Ekspresi seferlerine başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
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Turistik Doğu Ekspresi, çarşamba günü yeniden seferlerine başlıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, trenin, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildiği, ilk seferinin ise 29 Mayıs 2019'da yapıldığı anımsatıldı.
Salgın nedeniyle 2020 yılı mart ayı ortasından itibaren ara verilen söz konusu seferlere yeniden başlanacağı vurgulanan açıklamada, trenin Ankara'dan 15 Aralık Çarşamba günü hareket edeceği, yolcuları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun uğurlayacağı belirtildi.
Turistik Doğu Ekspresi'nin işlediği Ankara-Kars demir yolu güzergahının, seyahat yazarları tarafından dünyanın trenle seyahat edilecek en güzel ilk dört rota arasında gösterildiği aktarılan açıklamada, "Ankara'dan saat 15.55'te hareket edecek tren, sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum'dan geçerek Kars'a ulaşacak. Yaklaşık 1300 kilometrelik parkuru 31,5 saatte tamamlayan trenler, Ankara'dan çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek" ifadelerine yer verildi.
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