https://tr.sputniknews.com/20211214/dort-mevsim-bitlis-icin-2-bin-250-rakim-yukseklige-ciktilar-1051748645.html

'Dört mevsim Bitlis' için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar

'Dört mevsim Bitlis' için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar

Bitlisli gazeteciler, kentin tanıtımı için hazırladıkları ‘Dört Mevsim Bitlis’ projesinin startını, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası’nın... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T12:23+0300

2021-12-14T12:23+0300

2021-12-14T12:30+0300

görüş

bitlis

tırmanış

mevsim

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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı için ‘Dört Mevsim Bitlis’ adıyla bir projeyi hayata geçiriyor. Kentteki tarihi ve doğal güzelliklerinin farklı tekniklerle havadan ve karadan fotoğraflanması ve videolarının çekilmesinin amaçlandığı proje için kolları sıvayan BİGACEM proje ekibi, startı dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası’nın karla kaplı 2 bin 250 rakımlı zirvesinden verdi.Dört mevsim çekim yapılacak konumları belirlemek için karla kaplı Nemrut’un yolunu tutan BİGACEM proje ekibi, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ile alanda çekim yapılacak konumları tek tek belirledi. ‘Çekimlerden sonra geniş bir veri arşivi oluşacak elimizde’BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, projedeki tek amaçlarının kentin tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi:Nemrut Kalderası, Van Gölü ve Süphan Dağı aynı kadrajdaOkay, “Çekim alanı için belirlediğimiz bu konumlardan hem dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası, hem Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nü, hem Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı olan Süphan Dağı’nı hem de Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizi aynı kadrajda görebiliyoruz. Bu kadar güzelliğin aynı karede yer alacak olması da ayrı bir güzellik olacak. Bu gün aldığımız deneme çekimlerinde de gerçekten çok güzel görüntüler aldık. Bu gün buradan startını vermiş olduğumuz projemiz diğer 3 mevsimde de devam edecektir. Bizim bu projedeki tek amacımız kentin tamamını en güzel şekilde tanıtmaktır. Bunun içinde gönüllü üyelerimizle çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210711/nemrut-kalderasinda-yeni-guve-turu-lasritania-beyarslani-1044940657.html

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bitlis, tırmanış, mevsim