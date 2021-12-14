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'Dört mevsim Bitlis' için 2 bin 250 rakım yüksekliğe çıktılar
12:23 14.12.2021 (güncellendi: 12:30 14.12.2021)
© SputnikBitlis Gazeteciler Cemiyeti tarafından başlatılan Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı için ‘Dört Mevsim Bitlis’
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Bitlisli gazeteciler, kentin tanıtımı için hazırladıkları ‘Dört Mevsim Bitlis’ projesinin startını, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası’nın karla kaplı 2 bin 250 rakımlı zirvesinden verdi.
Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM), Bitlis ve ilçelerinin tanıtımı için ‘Dört Mevsim Bitlis’ adıyla bir projeyi hayata geçiriyor. Kentteki tarihi ve doğal güzelliklerinin farklı tekniklerle havadan ve karadan fotoğraflanması ve videolarının çekilmesinin amaçlandığı proje için kolları sıvayan BİGACEM proje ekibi, startı dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası’nın karla kaplı 2 bin 250 rakımlı zirvesinden verdi.
Dört mevsim çekim yapılacak konumları belirlemek için karla kaplı Nemrut’un yolunu tutan BİGACEM proje ekibi, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ile alanda çekim yapılacak konumları tek tek belirledi.
© SputnikKış çekimleri için belirlenen alanlardan deneme çekimleri yapan ekip, aynı çalışmaları Bitlis ve ilçelerindeki diğer alanlar içinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Kış çekimleri için belirlenen alanlardan deneme çekimleri yapan ekip, aynı çalışmaları Bitlis ve ilçelerindeki diğer alanlar içinde gerçekleştirmeyi hedefliyor.
© Sputnik
‘Çekimlerden sonra geniş bir veri arşivi oluşacak elimizde’
BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, projedeki tek amaçlarının kentin tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi:
“Bu projeye örnek gösterebileceğimiz bu kadar kapsamlı bir başka çalışma yok. İlkini biz Bitlis Gazeteciler Cemiyeti olarak hayata geçirdik. Uzun soluklu birden fazla yıla sirayet edecek bir çalışma. Hem konvansiyonel hem modern yöntemlerle yapacağımız çekimlerden sonra çok geniş bir veri arşivi oluşacak elimizde. Kentin bütün resmi kurumlarının ve özel sektörün tanıtım materyali ihtiyacını ortadan kaldıracak bir çalışma bu. İşin nihayetinde verilerimiz gerek ham gerek farklı formatlarda işlenmiş haliyle ücretsiz bir şekilde erişime açık olacak. Tamamen kendi imkanlarımızla yürütüyoruz çalışmaları. Yetişmiş insan gücümüz var ancak maddi boyutu bizi zorluyor. Proje ve sponsorluklarla bu sorunu da aşmayı umuyoruz.”
Nemrut Kalderası, Van Gölü ve Süphan Dağı aynı kadrajda
© SputnikBİGACEM Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Hakan Okay ise, proje ile kentin tüm güzelliklerinin hem havadan hem de karadan görüntüleneceğini söyledi.
BİGACEM Genel Sekreteri ve Proje Koordinatörü Hakan Okay ise, proje ile kentin tüm güzelliklerinin hem havadan hem de karadan görüntüleneceğini söyledi.
© Sputnik
Okay, “Çekim alanı için belirlediğimiz bu konumlardan hem dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Kalderası, hem Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü’nü, hem Türkiye'nin üçüncü en yüksek dağı olan Süphan Dağı’nı hem de Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizi aynı kadrajda görebiliyoruz. Bu kadar güzelliğin aynı karede yer alacak olması da ayrı bir güzellik olacak. Bu gün aldığımız deneme çekimlerinde de gerçekten çok güzel görüntüler aldık. Bu gün buradan startını vermiş olduğumuz projemiz diğer 3 mevsimde de devam edecektir. Bizim bu projedeki tek amacımız kentin tamamını en güzel şekilde tanıtmaktır. Bunun içinde gönüllü üyelerimizle çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” dedi.
11 Temmuz, 12:58