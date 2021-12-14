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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211214/doviz-kuru-gune-yukselisle-basladi-1051743543.html
Döviz kuru güne yükselişle başladı
Döviz kuru güne yükselişle başladı
Döviz fiyatları rekorla başladığı haftada yükselişe devam ediyor. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T09:33+0300
2021-12-14T09:33+0300
2021-12-14T09:31+0300
ekonomi
euro
dolar
dolar/tl
euro/tl
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Dolar, sabah saatlerinde 13.80'lerde fiyatlanırken yükselişe geçerek tekrar 14 liranın üzerine çıktı. Dolar saat 9.00 itibariyle 14.17 TL'den seyrediyor.Euro ise 16 TL'nin altında fiyatlanmasını sürdürürken, güne 15.96 liradan başladı.
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euro, dolar, dolar/tl, euro/tl
Döviz kuru güne yükselişle başladı
Döviz fiyatları rekorla başladığı haftada yükselişe devam ediyor.
Dolar, sabah saatlerinde 13.80'lerde fiyatlanırken yükselişe geçerek tekrar 14 liranın üzerine çıktı. Dolar saat 9.00 itibariyle 14.17 TL'den seyrediyor.
Euro ise
16 TL'nin altında fiyatlanmasını sürdürürken, güne 15.96 liradan başladı.