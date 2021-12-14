https://tr.sputniknews.com/20211214/dso-omicron-daha-once-hicbir-mutasyonda-gormedigimiz-oranda-yayiliyor-1051771611.html

DSÖ: Omicron daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz oranda yayılıyor

DSÖ: Omicron daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz oranda yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T23:02+0300

2021-12-14T23:02+0300

2021-12-14T23:02+0300

koronavirüs

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

tedros adhanom ghebreyesus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051327501_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dcf09a21a09092c864bf1280631a1bf9.jpg

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının son durumuna yönelik düzenlediği basın toplantısında, "77 ülke şu anda Omicron vakaları bildirdi ve gerçek şu ki Omicron henüz tespit edilmemiş olsa bile muhtemelen çoğu ülkede bulunuyor. Omicron, daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz bir oranda yayılıyor" diye konuştu.Omicron'un hafife alınmasından endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, "Omicron daha az ciddi hastalığa neden olsa bile çok sayıda vaka, hazırlıksız sağlık sistemlerini bir kez daha zor duruma sokabilir" ifadelerini kullandı.Aşının ülkeleri krizden çıkmasını tek başına sağlamayacağını belirten Ghebreyesus, sosyal mesafenin, maske takmanın ve hijyenin önemine vurgu yaptı.Ülkeler arasında Kovid-19 aşılama oranlarında hala büyük bir eşitsizlik olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "41 ülke hala nüfuslarının yüzde 10'unu aşılamayı başaramadı, 98 ülke yüzde 40'a ulaşmadı. Aynı ülkedeki nüfus grupları arasında da önemli eşitsizlikler görüyoruz" dedi.Ghebreyesus, "Eğer eşitsizliği sonlandırırsak Kovid-19 salgınını sonlandırırız. Eğer eşitsizliğin devam etmesine izin verirsek salgının devam etmesine izin vermiş oluruz" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), tedros adhanom ghebreyesus