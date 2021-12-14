https://tr.sputniknews.com/20211214/ekonomik-ohal-iddiasini-aym-eski-baskanvekili-osman-paksut-yorumladi-sonuclari-agir-olur-1051766460.html

'Ekonomik OHAL' iddiasını AYM eski Başkanvekili Osman Paksüt yorumladı: 'Sonuçları ağır olur'

'Ekonomik OHAL' iddiasını AYM eski Başkanvekili Osman Paksüt yorumladı: 'Sonuçları ağır olur'

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan eski AYM Başkanvekili Osman Paksüt, 'ekonomik OHAL' iddiasına ilişkin "Sonuçları ağır olur"... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T20:28+0300

2021-12-14T20:28+0300

2021-12-14T20:34+0300

akşam postasi

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atilla güner

ohal

ekonomi

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Prof. İzzet Özgenç’in “Ağır ekonomik bunalım nedeniyle OHAL gelebilir” sözleriyle başlayan ‘Ekonomik OHAL’ tartışmasını eski AYM Başkanvekili Osman Paksüt Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Paksüt, “Ekonomik ağır bunalım şartları olmadığı gibi bunun düşünülmekte olduğu izlenimi verilmesi de yanlış. Böyle bir kararın sonuçları ağır olur” dedi.Osman Paksüt’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:'Bu söylentiler kesilmeli''Ağır bunalım şartları yok'Ekonomik ağır bunalım şartları olmadığı gibi bunun düşünülmekte olduğu izlenimi verilmesi de yanlış. OHAL yapılması seçime engel değil. Seçimlerin ertelenmesi mümkün değildir. Hangi sebeple OHAL olursa olsun, seçimler yapılacaktır. Savaş hali dışında seçimler ertelenemez ve onun da şartları çok başkadır. Herhangi bölgesel bir çatışma veya sınır olayı savaş değildir, Uluslararası hukuka uygun olarak; TBMM olarak savaş hali ilanı edilip savaş kararı alınması gerekiyor. OHAL ile seçim erteleme meselesiyle bir ilgisi yok. 'OHAL olmayacaktır' diye çok kararlı ve açık bir dille ilan edilmelidir.'Hukuk devleti olmazsa ekonomi sıkıntıya girer'Canlı, iyi işleyen, gelişen ve üreten, refah payını arttıran ve bunu da insanlarına adil bir şekilde dağıtan bir sistem ancak demokratik hukuk devleti içerisinde olabilir. Dolayısıyla demokratik hukuk devletinde mahkeme kararlarına uymamak, keyfi şekilde yorumlamak, mahkemelere baskı yapmak ya da mahkemeleri tehdit etmek düşünülemez şeyler... Eğer yapılıyorsa ekonomiye de yansıyacaktır. Eğer bunlar yoksa ülkedeki ekonominin işleyişi, refah ve kalkınma sıkıntıya giriyor ki Türkiye’de şuan olan da budur. Anayasa mahkemesiyle ilgili olarak yapılan spekülasyonlar biraz ‘ülke, millet bütünlüğüne uygun davranılmıyor’ gibi ama Anayasa Mahkemesi'nin ülke menfaatlerine nasıl çıktığının takdiri siyaset kurumlarına veya siyasetçilere ait değil. Oradaki yargıçlar da elbet ülke menfaatlerini gözetiyorlar ama ülke menfaati orada belirli doğrultuda kararlar vermek değil, hukukun gereğini yapmak. Önemli olan hukuk devleti olmakta, asıl menfaat orada ülke menfaati hukuka uymakta.'Bunun istisnası yok'

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2021

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radyo, atilla güner, ohal, ekonomi