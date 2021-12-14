https://tr.sputniknews.com/20211214/ekonomist-ozgur-demirtas-acikladi-asgari-ucret-4-bin-tlnin-uzerine-cikarsa-ne-olur-1051738015.html

Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılmaya devam ederken ekonomist Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücretin 4... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T00:35+0300

2021-12-14T00:35+0300

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asgari ücret

özgür demirtaş

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim" açıklamasını yaptı.Türk-İş: İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradırKomisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır” dedi.'Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım'Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması durumunda olabilecekleri açıkladı.Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda Ocak ve Şubat ayları arasında gıda fiyatlarının "uçacağını" belirterek, asgari ücrette böyle bir artış söz konusu olursa alım gücünün "çakılacağını" ifade etti. Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20211027/ozgur-demirtas-kotu-bir-haberim-var-1050247630.html

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asgari ücret, özgür demirtaş