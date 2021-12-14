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Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?
Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?
Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılmaya devam ederken ekonomist Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücretin 4... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T00:35+0300
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asgari ücret
özgür demirtaş
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim" açıklamasını yaptı.Türk-İş: İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradırKomisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır” dedi.'Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım'Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması durumunda olabilecekleri açıkladı.Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda Ocak ve Şubat ayları arasında gıda fiyatlarının "uçacağını" belirterek, asgari ücrette böyle bir artış söz konusu olursa alım gücünün "çakılacağını" ifade etti. Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
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asgari ücret, özgür demirtaş

Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?

00:35 14.12.2021 (güncellendi: 00:37 14.12.2021)
© Fotoğraf : TwitterÖzgür Demirtaş
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılmaya devam ederken ekonomist Prof. Dr. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıakrsa neler olabileceğini paylaştı. Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda Ocak ve Şubat ayları arasında gıda fiyatlarının "uçacağını" söyledi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı zam oranını belirleme çalışmalarını sürdürüyor.
Komisyon, 1-9 Aralık tarihleri arasında üç toplantı yaptı. Ancak yeni asgari ücret rakamında henüz uzlaşma sağlanamadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim" açıklamasını yaptı.

Türk-İş: İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır

Komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş’in Genel Başkanı Ergün Atalay, “İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır” dedi.

'Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım'

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Twitter hesabından asgari ücretin 4 bin lira üzerine çıkması durumunda olabilecekleri açıkladı.
Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkması durumunda Ocak ve Şubat ayları arasında gıda fiyatlarının "uçacağını" belirterek, asgari ücrette böyle bir artış söz konusu olursa alım gücünün "çakılacağını" ifade etti. Demirtaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tahminimi söyleyeyim. Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı Ekonomi ve Finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce GIDA ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı UÇAR. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri Çakılmış... Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım.
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
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