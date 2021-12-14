https://tr.sputniknews.com/20211214/ekonomist-urkun-100-baz-puan-faiz-indirimi-sonrasi-2022-basinda-birkac-ay-indirim-olmayabilir-1051755070.html

Ekonomist Ürkün: 100 baz puan faiz indirimi sonrası 2022 başında birkaç ay indirim olmayabilir

Ekonomist Ürkün: 100 baz puan faiz indirimi sonrası 2022 başında birkaç ay indirim olmayabilir

Bu hafta gerçekleştirilecek PPK toplantısını yorumlayan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Ürkün “Son Merkez Bankası toplantısında söylenen sınırlı bir alan... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T14:53+0300

2021-12-14T14:53+0300

2021-12-14T14:53+0300

seyir hali

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büyüme

merkez bankası para politikaları kurulu

ihracat

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Ekonomist Ürkün: 100 baz puan faiz indirimi sonrası 2022 başında birkaç ay indirim olmayabilir 14.12.2021 SEYİR HALİ

Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, 16 Aralık’ta gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nda (PPK) verilecek kararı ve enflasyonun gelecek aylardaki seyrini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Ürkün, faiz ve kur konusunda Merkez Bankası’nın görüşlerini “Bu güne kadar tüm açıklamalara baktığımızda faiz indiriminin devam edeceğine dair güçlü sinyallerin geldiğini gördük. Faiz artırımın seçeneğini asla düşünmüyoruz, faiz indirimi ile birlikte cari fazlaya giden ihracatın güçlendirilmesi daha sonraki aşamalarda da yatırım, üretim ve istihdam artışı şeklinde bir yola girildi. Kurun geldiği seviyede Merkez Bankası müdahaleleriyle şu anda savuşturulmaya çalışılan bir hareket var. Dün de bunu net bir şekilde gördük. 14.60’a kadar hızlı bir hareket, bir anlamda Merkez Bankası’nın ne yapacağını deneyen bir hareket olarak da bakmak gerekir. 2.5 milyar dolarlık piyasada konuşulan bir müdahale ile kurun tekrardan baskı altına alındığını görüyoruz. 13.50 seviyesinin altına kalıcı olmayan bir hareket görüyoruz. Kurun oynaklığının da yüksek olduğu bir gün yaşadık. Bu iyi bir şey değil, fiyatlamaların nasıl yapılacağına ilişkin bir belirsizliği ortaya koyuyor” diye aktardı.‘100 baz puan indirim yapıp birkaç ay faizde indirim yapılmadan gidilebilir’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve kamu bankaları genel müdürleriyle görüşmesini değerlendiren Ürkün, “İleriye dönük neler yapılabileceğine ilişkin konuşmaların gerçekleştiğini düşünüyorum. ‘Faiz indirimi yapılmalı mı’ bence konuşulmuştur ama faiz indiriminin olmasına ağırlık basan bir görüşün gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bundan geri adım atılırsa daha fazla politik belirsizlik ve ileriye dönük ekonomik belirsizlik anlamına geleceğini düşünüyorum. Son Merkez Bankası toplantısında söylenen sınırlı bir alan kaldığı ifadesiyle 100 baz puan indirim yapıp uzunca bir süre faizde indirim yapılmadan gidilecek bir birkaç ayı 2022 yılı başı görürüz diye tahmin ediyorum” diye yorumladı.‘Türkiye herkesi gittiği yolun tersine gittiği için daha yüksek bir enflasyon olasılığı ortaya çıkıyor’Ürkün, dünya merkez bankalarının faiz kararları doğrultusunda Türkiye’de enflasyonun geleceğini “Bu seviyede bir politika faizini daha yukarı çekerek enflasyonu dizginleme adına bir adım atmamız doğal bir yol olarak tercih edilmeliydi fakat biz büyümeden feragat etmek istemiyoruz. İhracat yoluyla büyümeyi sağlamak ve cari açığı kapatıp cari fazlaya dönmeyi amaçlıyoruz. Bunu amaçlarken de maalesef enflasyonu yukarı doğru patlatıyoruz. Bu da dolarizasyondan geri dönüşü daha geri plana atan ya da uzun vadeye yayan bir süreci ortaya çıkarıyor. Biz herkesin gittiği yolun tersine gittiğimiz için daha yüksek bir enflasyon çıkma olasılığını ortaya çıkarıyor. 2022 başı itibariyle bu bize enflasyon olarak yansımaya devam edecek” diye öngördü.

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Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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radyo, enflasyon, faiz indirimi, merkez bankası, büyüme, merkez bankası para politikaları kurulu, ihracat, аудио