https://tr.sputniknews.com/20211214/elon-musk-tesla-bazi-urunlerinin-satisinda-dogecoin-kabul-edecek-1051761514.html

Elon Musk: Tesla, bazı ürünlerinin satışında dogecoin kabul edecek

Elon Musk: Tesla, bazı ürünlerinin satışında dogecoin kabul edecek

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T18:03+0300

2021-12-14T18:03+0300

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ekonomi

elon musk

tesla

dogecoin

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Tesla CEO’su Elon Musk, Dogecoin (DOGE) ile Tesla ürünlerinin satın alınabileceğini söyledi.Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tesla bazı malları Doge ile satın alınabilir yapacak ve ne olacağını göreceğiz" dedi.0.15 dolar civarında seyreden Dogecoin, açıklamanın ardından sert yükseliş yaşadı. Doge, yüzde 25'in üzerinde değer kazanarak 0.22 doları test etti.

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2021

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elon musk, tesla, dogecoin