Elon Musk: Tesla, bazı ürünlerinin satışında dogecoin kabul edecek

Tesla CEO’su Elon Musk, Dogecoin (DOGE) ile Tesla ürünlerinin satın alınabileceğini söyledi.Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tesla bazı malları Doge ile satın alınabilir yapacak ve ne olacağını göreceğiz" dedi.0.15 dolar civarında seyreden Dogecoin, açıklamanın ardından sert yükseliş yaşadı. Doge, yüzde 25'in üzerinde değer kazanarak 0.22 doları test etti.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu Tesla’nın ürünlerinin kripto para birimi Dogecoin (DOGE) ile alınabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından Dogecoin, yüzde 25'in üzerinde yükseliş yaşadı.
Tesla CEO’su Elon Musk, Dogecoin (DOGE) ile Tesla ürünlerinin satın alınabileceğini söyledi.
Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tesla bazı malları Doge ile satın alınabilir yapacak ve ne olacağını göreceğiz" dedi.
Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes