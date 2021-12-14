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https://tr.sputniknews.com/20211214/emniyet-mudurune-kripto-saadet-zinciri-gozaltisi-1051750523.html
Emniyet müdürüne 'kripto saadet zinciri' gözaltısı
Emniyet müdürüne 'kripto saadet zinciri' gözaltısı
Trabzon'da "Paraları kripto borsasında değerlendireceğiz" diyerek 450 milyon TL toplayan 'saadet zinciri'ne operasyon yapıldı. 2. sınıf emniyet müdürü de... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T13:10+0300
2021-12-14T13:11+0300
türkiye
polis
gözaltı
kripto para
vurgun
kripto
kripto para cüzdanı
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Trabzon Emniyeti, 'kripto' vurgunu yapan 'saadet zinciri'ne yönelik operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı.T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Trabzon'da 'zimmetine para geçirdiği' iddia edilen banka çalışanı Başak Şentürk, işinden ayrılıp “Saadet Zinciri” adı altında kripto para şirketi kurmuş, şirkete çok sayıda kişi para yatırmıştı. Şirketin 'müşterileri' arasında eski futbolcular, teknik direktörler, FIFA kokartlı hakemler, polisler ve adliye çalışanları olduğu ortaya çıkmıştı.Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirket 450 milyon TL para toplamış, vadettiği kar payını ödemeyince mağdurlar şikayette bulunmuştu.Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize şube ekiplerinin Trabzon merkezli 12 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.Soruşturmayı derinleştiren Trabzon Emniyeti, ikinci Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay'ın gözaltına alınması için Ankara Emniyeti'ne yazı yazdı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Altınay, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Trabzon'a götürüldü.
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polis, gözaltı, kripto para, vurgun, kripto, kripto para cüzdanı

Emniyet müdürüne 'kripto saadet zinciri' gözaltısı

13:10 14.12.2021 (güncellendi: 13:11 14.12.2021)
© REUTERS / Dado RuvicKripto para
Kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Trabzon'da "Paraları kripto borsasında değerlendireceğiz" diyerek 450 milyon TL toplayan 'saadet zinciri'ne operasyon yapıldı. 2. sınıf emniyet müdürü de gözaltına alınan 18 kişi arasında.
Trabzon Emniyeti, 'kripto' vurgunu yapan 'saadet zinciri'ne yönelik operasyonda 18 kişiyi gözaltına aldı.
T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Trabzon'da 'zimmetine para geçirdiği' iddia edilen banka çalışanı Başak Şentürk, işinden ayrılıp “Saadet Zinciri” adı altında kripto para şirketi kurmuş, şirkete çok sayıda kişi para yatırmıştı. Şirketin 'müşterileri' arasında eski futbolcular, teknik direktörler, FIFA kokartlı hakemler, polisler ve adliye çalışanları olduğu ortaya çıkmıştı.
Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirket 450 milyon TL para toplamış, vadettiği kar payını ödemeyince mağdurlar şikayette bulunmuştu.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize şube ekiplerinin Trabzon merkezli 12 ilde yaptığı eş zamanlı operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.
Soruşturmayı derinleştiren Trabzon Emniyeti, ikinci Sınıf Emniyet Müdürü Kerim Altıay'ın gözaltına alınması için Ankara Emniyeti'ne yazı yazdı. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan Altınay, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Trabzon'a götürüldü.
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