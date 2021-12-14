https://tr.sputniknews.com/20211214/ermenistan-turkiyeyle-iliskilerin-normallestirilmesi-icin-ozel-temsilci-atayacak-1051749734.html

Ermenistan, Türkiye'yle ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacak

Ermenistan, Türkiye'yle ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacak

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yle ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacaklarını açıkladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T12:50+0300

2021-12-14T12:50+0300

2021-12-14T12:50+0300

ermenistan

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

temsilci

ilişki

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamaya Erivan'dan aynı yönde cevap geldi. Facebook hesabından açıklama yapan Ermeni Dışişleri Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan'ın önceden olduğu gibi şu anda da Türkiye'yle ilişkileri ön koşulsuz olarak düzeltme sürecine hazır olduğunu ve bu hususa hükümet programında da yer verildiğini belirtti. Unanyan, "Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ilişkilerin düzeltilmesi için özel temsilci atanacağı açıklamasını olumlu buluyoruz ve Ermeni tarafının da diyalog için özel temsilci atayacağını teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" demişti. Kafkasya'da Azerbaycan'la birlikte bölgesel barış ve refahı inşa etmek için yoğun diplomatik gayret içinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Azerbaycan'la da istişare ettik, yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız ve her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz. Ayrıca Erivan ile İstanbul arasında da charter uçuşlarını önümüzdeki süreçte başlatacağız" bilgisini paylaşmıştı.1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki bulunmuyor.

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ermenistan, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, temsilci, ilişki