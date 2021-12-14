https://tr.sputniknews.com/20211214/esenlerde-ibb-zabitalari-ile-belediye-zabitalari-birbirine-girdi-olaya-cevik-kuvvet-mudahale-etti--1051763012.html

Esenler'de İBB zabıtaları ile belediye zabıtaları birbirine girdi: Olaya çevik kuvvet müdahale etti

Esenler'de İBB zabıtaları ile belediye zabıtaları birbirine girdi: Olaya çevik kuvvet müdahale etti

İstanbul Esenler'de, yarın yapılacak 'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi Belediye zabıta ekipleri ile İBB zabıta ekipleri stant yeri tartışması nedeniyle... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T18:46+0300

2021-12-14T18:46+0300

2021-12-14T18:57+0300

esenler

ibb

zabıta

türkiye

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'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi, Esenler Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında yaşanan stant yeri tartışması sonrası arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, olayın daha fazla büyümesine engel oldu.Olay, Esenler Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. İddialara göre, Esenler Belediyesi yarın yapmayı planladığı 'Dünya Çay Günü' etkinliği dolayısıyla meydana stant kurdu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kurulduğu alanın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ileri süren İBB zabıta ekipleri, standı kaldırmak istedi. Bu nedenle İBB zabıta ekipleri ile Esenler Belediyesi zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek arbedeye döndü. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.

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