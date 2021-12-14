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https://tr.sputniknews.com/20211214/esenlerde-ibb-zabitalari-ile-belediye-zabitalari-birbirine-girdi-olaya-cevik-kuvvet-mudahale-etti--1051763012.html
Esenler'de İBB zabıtaları ile belediye zabıtaları birbirine girdi: Olaya çevik kuvvet müdahale etti
Esenler'de İBB zabıtaları ile belediye zabıtaları birbirine girdi: Olaya çevik kuvvet müdahale etti
İstanbul Esenler'de, yarın yapılacak 'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi Belediye zabıta ekipleri ile İBB zabıta ekipleri stant yeri tartışması nedeniyle... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T18:46+0300
2021-12-14T18:57+0300
esenler
ibb
zabıta
türkiye
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'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi, Esenler Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında yaşanan stant yeri tartışması sonrası arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, olayın daha fazla büyümesine engel oldu.Olay, Esenler Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. İddialara göre, Esenler Belediyesi yarın yapmayı planladığı 'Dünya Çay Günü' etkinliği dolayısıyla meydana stant kurdu. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kurulduğu alanın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ileri süren İBB zabıta ekipleri, standı kaldırmak istedi. Bu nedenle İBB zabıta ekipleri ile Esenler Belediyesi zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek arbedeye döndü. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.
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Esenler'de İBB zabıtaları ile belediye zabıtaları birbirine girdi: Olaya çevik kuvvet müdahale etti

18:46 14.12.2021 (güncellendi: 18:57 14.12.2021)
© DHAİBB zabıtaları ile Esenler Belediyesi zabıtaları birbirine girdi
İBB zabıtaları ile Esenler Belediyesi zabıtaları birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© DHA
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İstanbul Esenler'de, yarın yapılacak 'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi Belediye zabıta ekipleri ile İBB zabıta ekipleri stant yeri tartışması nedeniyle birbirine girdi. Çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, olayın daha fazla büyümesine engel oldu.
'Dünya Çay Günü' etkinliği öncesi, Esenler Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri arasında yaşanan stant yeri tartışması sonrası arbede yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri müdahale ederek, olayın daha fazla büyümesine engel oldu.
Olay, Esenler Dörtyol Meydanı'nda yaşandı. İddialara göre, Esenler Belediyesi yarın yapmayı planladığı 'Dünya Çay Günü' etkinliği dolayısıyla meydana stant kurdu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kurulduğu alanın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu ileri süren İBB zabıta ekipleri, standı kaldırmak istedi.
Bu nedenle İBB zabıta ekipleri ile Esenler Belediyesi zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma, büyüyerek arbedeye döndü. Çevik kuvvetin araya girmesiyle olay büyümeden sonlandı.
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