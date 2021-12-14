DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
13:51 14.12.2021 (güncellendi: 14:17 14.12.2021)
© FlickrTemsili seks - yatak fotoğrafı
© Flickr
ABD'de yaşayan bir kadın, eşiyle cinsel ilişkiye girdiği esnada 'yanlışlıkla' Facebook'tan canlı yayın açtı. Söz konusu canlı yayını kadının babası dahil 46 kişi izledi.
Gelişen teknoloji ve internet kullanımının artmasıyla birlikte dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu artık sosyal medya kullanıyor. Fakat sosyal medya kullanıcıları bazen tek bir tuşa yanlışlıkla bastığı için istemediği durumlarla karşı karşıya kalabiliyor.
ABD'de yaşayan @rroberson16 adlı TikTok kullanıcısı kadın da bunlardan biri. Evli ve bir çocuk annesi kadın, anısını anlattığı TikTok videosunda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği esnada Facebook üzerinde yanlışlıkla canlı yayın açtığı için utancından bir hafta ağladığını anlattı. Kadın, "Hayatımın sona erdiğini düşündüm. Kocam hâlâ bunun eğlenceli olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.
ABD'de yaşayan @rroberson16 adlı TikTok kullanıcısı kadın da bunlardan biri. Evli ve bir çocuk annesi kadın, anısını anlattığı TikTok videosunda eşiyle cinsel ilişkiye girdiği esnada Facebook üzerinde yanlışlıkla canlı yayın açtığı için utancından bir hafta ağladığını anlattı. Kadın, "Hayatımın sona erdiğini düşündüm. Kocam hâlâ bunun eğlenceli olduğunu düşünüyor” ifadelerini kullandı.
Canlı yayına kadının babası da dahil olmak üzere toplam 46 kişinin geldiğini söyledi.
Gece yatağa girmeden önce telefonunu kilitlemeden yerine koyduğunu ve bir şekilde canlı yayına geçmek için düğmeye basan kadın, o esnada en yakın arkadaşının sık sık arayarak canlı yayını kesmeye çalıştığını anlattı.
Canlı yayın kazasından sonra babasının bir defa konuyla ilgili şaka yaptığını belirten kadın şunları söyledi:
Gece yatağa girmeden önce telefonunu kilitlemeden yerine koyduğunu ve bir şekilde canlı yayına geçmek için düğmeye basan kadın, o esnada en yakın arkadaşının sık sık arayarak canlı yayını kesmeye çalıştığını anlattı.
Canlı yayın kazasından sonra babasının bir defa konuyla ilgili şaka yaptığını belirten kadın şunları söyledi:
"Neyse ki 'gerçekten hiçbir şey göremiyordunuz' ama utanç verici bir şekilde 'ses oradaydı' "
'rroberson16' hesabından paylaşılan videonun altına birçok TikTok kullanıcısı da yorum yaptı. Yorum yapanlar kendisinin ya da 'arkadaşlarının' başına gelen utanç verici sosyal medya kazalarını anlattı.
'rroberson16' hesabından paylaşılan videonun altına birçok TikTok kullanıcısı da yorum yaptı. Yorum yapanlar kendisinin ya da 'arkadaşlarının' başına gelen utanç verici sosyal medya kazalarını anlattı.
16 Eylül, 16:35