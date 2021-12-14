https://tr.sputniknews.com/20211214/eski-savci-sarikayaya-fetoden-yine-10-yil-hapis-1051757889.html

Eski savcı Sarıkaya'ya FETÖ'den yine 10 yıl hapis

Eski savcı Sarıkaya'ya FETÖ'den yine 10 yıl hapis

Eski savcı Ferhat Sarıkaya, Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada FETÖ üyeliğinden yine 10 yıl hapis... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T16:09+0300

2021-12-14T16:09+0300

2021-12-14T16:09+0300

türkiye

yargıtay

savcı

fetö

ferhat sarıkaya

akp

hapis cezası

dava

hapis

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Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski savcı Ferhat Sarıkaya, 28 Mart 2019'daki karar duruşmasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, 15 Ekim 2019'da ilk derece mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 4 Ekim 2020'de Sarıkaya'nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılması gerektiği gerekçesiyle dosyayı esastan bozdu.Sarıkaya tahli̇yesi̇ni̇ i̇stedi̇Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava yeniden görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Sarıkaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bozma ilamını okuduktan sonra buna ilişkin sanık ve avukatına söz verdi. Soruşturma ve yargılama aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için örgüte dair bildiği her şeyi anlattığını savunan sanık Sarıkaya, Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi. Yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu söyleyen Sarıkaya, tahliyesini istedi.Mahkeme heyeti, sanık Sarıkaya'ya 'silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan yine 10 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Mahkemenin bu kararından sonra Sarıkaya'nın dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda hükme bağlanacak.

https://tr.sputniknews.com/20190328/ferhat-sarikaya-onbes-yil-hapis-istemi-1038462838.html

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