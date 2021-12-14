https://tr.sputniknews.com/20211214/eski-ulku-ocaklari-baskani-alpay-comez-cocuga-cinsel-istismar-suclamasiyla-tutuklandi-1051764044.html
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı
Aydın’ın eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 16 yaşındaki çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T19:14+0300
2021-12-14T19:14+0300
2021-12-14T19:14+0300
türkiye
mhp
tecavüz
cinsel taciz
cinsel istismar
taciz
ülkü ocakları
çocuklara yönelik cinsel istismar
kadına yönelik taciz
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Aydın’ın Efeler ilçesinin Terziler Mahallesi’nde yaşayan ve muhtar azası olduğu öğrenilen eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, iddiaya göre geçen hafta 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çömez, başka tarihlerde tekrar cinsel istismarda bulunmak istediği çocuğu, isteğini geri çevirmesi üzerine tehdit etti. Çocuk durumu ailesine anlattı. Aile bunun üzerine Çömez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.Tutuklama kararı çıkınca firar etti!Savcılık, Çömez, hakkında yakalama kararı çıkardı. Savcılığın bu kararı üzerine Çömez, dün avukatıyla adliyeye gidip, savcıya ifade verdi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilmek üzere jandarmalar beklendiği sırada Çömez, sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp koşarak kaçmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çömez'in, yarım saat sonra Orta Mahalle’deki bir evde saklandığı belirlenip yakalandı.Çömez, jandarma tarafından Aydın E Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.
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mhp, tecavüz, cinsel taciz, cinsel istismar, taciz, ülkü ocakları, çocuklara yönelik cinsel istismar, kadına yönelik taciz, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla tutuklandı
Aydın’ın eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, 16 yaşındaki çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Aydın’ın Efeler ilçesinin Terziler Mahallesi’nde yaşayan ve muhtar azası olduğu öğrenilen eski Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez, iddiaya göre geçen hafta 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu.
Çömez, başka tarihlerde tekrar cinsel istismarda bulunmak istediği çocuğu, isteğini geri çevirmesi üzerine tehdit etti. Çocuk durumu ailesine anlattı. Aile bunun üzerine Çömez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Tutuklama kararı çıkınca firar etti!
Savcılık, Çömez, hakkında yakalama kararı çıkardı. Savcılığın bu kararı üzerine Çömez, dün avukatıyla adliyeye gidip, savcıya ifade verdi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Tutuklama kararının ardından cezaevine gönderilmek üzere jandarmalar beklendiği sırada Çömez, sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp koşarak kaçmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çömez'in, yarım saat sonra Orta Mahalle’deki bir evde saklandığı belirlenip yakalandı.
Çömez, jandarma tarafından Aydın E Tipi Cezaevi’ne teslim edildi.