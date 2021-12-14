Estonya'nın başkenti Tallin’de yeni makam: Gece hayatı danışmanlığı

Estonya'nın başkenti Tallin’de gece hayatı danışmanlığı isimli yeni bir makam oluşturuldu. Göreve Natalie Mets getirildi. BNS ajansının aktardığına göre Mets görevinde kent sakinlerinin çıkarlarını dikkate alarak buradaki gece hayatına bütünsel bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlayacak. Kentin Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kaarel Oya hayatın çok hareketli olduğu böylesi büyük bir kentte gecenin gündüzün zıttı değil makul bir devamı olması gerektiğini söyledi. Bunun olması için de birilerinin kurban edilmemesi gerektiğini belirten Oya, “Ne geceleri uyuyup dinlenmek isteyenlere engel olunmalı ne de ilgili makamlar üzerinde düzeni sağlamaya yönelik sorunlar konusunda aşırı yük oluşturmalı” dedi. Gece hayatı danışmanlığı makamı New York, Londra, Helsinki, Amsterdam, Tiflis ve başka şehirlerde de bulunuyor.
Estonya’nın başkenti Tallin’de Kent Yönetimi’nde Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak ilk kez bir gece hayatı danışmanı göreve getirildi.
Estonya'nın başkenti Tallin’de gece hayatı danışmanlığı isimli yeni bir makam oluşturuldu. Göreve Natalie Mets getirildi.
BNS ajansının aktardığına göre Mets görevinde kent sakinlerinin çıkarlarını dikkate alarak buradaki gece hayatına bütünsel bir yaklaşım geliştirmeyi amaçlayacak.
Kentin Kültürden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kaarel Oya hayatın çok hareketli olduğu böylesi büyük bir kentte gecenin gündüzün zıttı değil makul bir devamı olması gerektiğini söyledi. Bunun olması için de birilerinin kurban edilmemesi gerektiğini belirten Oya, “Ne geceleri uyuyup dinlenmek isteyenlere engel olunmalı ne de ilgili makamlar üzerinde düzeni sağlamaya yönelik sorunlar konusunda aşırı yük oluşturmalı” dedi.
Gece hayatı danışmanlığı makamı New York, Londra, Helsinki, Amsterdam, Tiflis ve başka şehirlerde de bulunuyor.