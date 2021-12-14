Hürriyet yazarı Fırat: Yeni Bakan’dan patronlara asgari ücret çağrısı

Hürriyet gazetesi yazarı Fırat bugünkü yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından iş dünyası temsilcileriyle buluştuğunu belirtti. Fırat, toplantıdan önemli mesajlar çıktığını vurguladı ve:Fırat, cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yle yapılan toplantıda iş dünyasının ortak söylemlerini ise şu şekilde sıraladı:
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş insanlarıyla buluşmasında verdiği mesajlara dikkat çekti. Fırat, Nebati'nin iş dünyasına “Çalışanlar mağdur edilmesin. Sizler de maaşları bu çerçevede ayarlayın” çağrısında bulunduğunu belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Fırat bugünkü yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından iş dünyası temsilcileriyle buluştuğunu belirtti. Fırat, toplantıdan önemli mesajlar çıktığını vurguladı ve:
"Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası ile yaptığı toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranında temel hedefin, mağduriyetin bir ölçüde giderilmesi olduğunu söyledi. Edindiğim bilgilere göre bu açıklamayı yaptıktan sonra da iş dünyasına açık açık, 'Çalışanlar mağdur edilmesin. Sizler de maaşları bu çerçevede ayarlayın' çağrısında bulundu. Yıl sonu yaklaşırken, çalışanların zor durumda olduğunu hatırlatarak, asgari ücrette gösterilen ya da gösterilecek olan hassasiyetin işverenler tarafından tüm çalışanlara gösterilmesi gerektiğinin altını çizelim."
Fırat, cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yle yapılan toplantıda iş dünyasının ortak söylemlerini ise şu şekilde sıraladı:
"Güven ve öngörülebilirlik şart. Kur oynaklığına çözüm bulunmalı. Finansmana erişim kolaylaştırılmalı. Sanayinin ihtiyacı olan eleman açığı giderilmeli. Hukuk algısı düzeltilmeli. Hem iş dünyası hem de yabancı yatırımcı açısından adalet alanında gerekli adımların bir an önce atılması gerekiyor. Bununla birlikte yargı süreçlerinin uzunluğundan şikâyetçi olan iş dünyasının en büyük beklentisi tarafsızlık."