Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211214/firat-yeni-bakandan-patronlara-asgari-ucret-cagrisi-1051743633.html
Hürriyet yazarı Fırat: Yeni Bakan’dan patronlara asgari ücret çağrısı
Hürriyet yazarı Fırat: Yeni Bakan’dan patronlara asgari ücret çağrısı
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş insanlarıyla buluşmasında verdiği mesajlara dikkat çekti. Fırat... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T09:35+0300
2021-12-14T09:35+0300
politika
nureddin nebati
hande fırat
ticaret
türk iş dünyası
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
iş insanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051620819_0:118:2000:1243_1920x0_80_0_0_415ea0d44ba3db6f6bdf3f4f15463564.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Fırat bugünkü yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından iş dünyası temsilcileriyle buluştuğunu belirtti. Fırat, toplantıdan önemli mesajlar çıktığını vurguladı ve:Fırat, cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yle yapılan toplantıda iş dünyasının ortak söylemlerini ise şu şekilde sıraladı:
https://tr.sputniknews.com/20211214/ahmet-hakan-biz-erdogan-gitsin-de-ne-olursa-olsun-turkusunu-cigiranlardan-degiliz-1051743030.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051620819_92:0:1908:1361_1920x0_80_0_0_727fcd769cf3ca12b844ed88bba8da5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nureddin nebati, hande fırat, ticaret, türk iş dünyası, ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, iş insanı

Hürriyet yazarı Fırat: Yeni Bakan’dan patronlara asgari ücret çağrısı

09:35 14.12.2021
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
Abone ol
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş insanlarıyla buluşmasında verdiği mesajlara dikkat çekti. Fırat, Nebati'nin iş dünyasına “Çalışanlar mağdur edilmesin. Sizler de maaşları bu çerçevede ayarlayın” çağrısında bulunduğunu belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Fırat bugünkü yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinin ardından iş dünyası temsilcileriyle buluştuğunu belirtti. Fırat, toplantıdan önemli mesajlar çıktığını vurguladı ve:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası ile yaptığı toplantıda asgari ücrete yapılacak zam oranında temel hedefin, mağduriyetin bir ölçüde giderilmesi olduğunu söyledi. Edindiğim bilgilere göre bu açıklamayı yaptıktan sonra da iş dünyasına açık açık, 'Çalışanlar mağdur edilmesin. Sizler de maaşları bu çerçevede ayarlayın' çağrısında bulundu. Yıl sonu yaklaşırken, çalışanların zor durumda olduğunu hatırlatarak, asgari ücrette gösterilen ya da gösterilecek olan hassasiyetin işverenler tarafından tüm çalışanlara gösterilmesi gerektiğinin altını çizelim."

Fırat, cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’yle yapılan toplantıda iş dünyasının ortak söylemlerini ise şu şekilde sıraladı:
"Güven ve öngörülebilirlik şart. Kur oynaklığına çözüm bulunmalı. Finansmana erişim kolaylaştırılmalı. Sanayinin ihtiyacı olan eleman açığı giderilmeli. Hukuk algısı düzeltilmeli. Hem iş dünyası hem de yabancı yatırımcı açısından adalet alanında gerekli adımların bir an önce atılması gerekiyor. Bununla birlikte yargı süreçlerinin uzunluğundan şikâyetçi olan iş dünyasının en büyük beklentisi tarafsızlık."
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
POLİTİKA
Ahmet Hakan: Biz 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' türküsünü çığıranlardan değiliz
08:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce