https://tr.sputniknews.com/20211214/fuat-oktay-kur-dalgalanmalari-turkiyenin-kaderi-olamaz-olmayacaktir-1051766833.html

Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır

Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır" dedi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

tbmm

fuat oktay

bütçe

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TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi toplantısında söz alan Fuat Oktay, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Oktay, “Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Kovid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız” dedi.Oktay, dolar kuruyla ilgili de “Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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tbmm, fuat oktay, bütçe