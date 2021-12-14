Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır

TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi toplantısında söz alan Fuat Oktay, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Oktay, “Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Kovid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız” dedi.Oktay, dolar kuruyla ilgili de “Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçesi toplantısında söz alan Fuat Oktay, ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Oktay, “Ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedeflerimizi sürdürüyoruz. Terörde gösterdiğimiz başarı gibi, Kovid-19 salgınında gösterdiğimiz başarı gibi; ekonomimiz üzerindeki bu manipülatif etkileri silip atacağız” dedi.
Oktay, dolar kuruyla ilgili de “Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır” ifadelerini kullandı.