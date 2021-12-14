https://tr.sputniknews.com/20211214/golikova-rusyada-kovid-19-asisinin-her-iki-dozunu-yaptiranlarin-sayisi-70-milyona-yaklasti-1051772099.html
Golikova: Rusya’da Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısı 70 milyona yaklaştı
Golikova: Rusya’da Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısı 70 milyona yaklaştı
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısının 70 milyona yaklaştığını... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T23:17+0300
2021-12-14T23:17+0300
2021-12-14T23:17+0300
koronavirüs
rusya
vladimir putin
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Golikova, ülkede Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısının 70 milyona yaklaştığını ifade etti.Golikova, Rusya'da koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık seviyesinin yüzde 56.1'e ulaştığını belirterek, “Bugün itibariyle koronavirüs aşının tek dozunu yaptıranların sayısı 69.4 milyon, her iki dozunu yaptıranların sayısı ise 75.8 milyon” dedi.Golikova ayrıca, şu anda yaklaşık 745 bin Kovid-19 hastasının gözetim altında tutulduğunu, hastaların yüzde 79.2’sinin ayakta tedavi gördüğünü, geriye kalanların tedavilerinin ise hastanelerde sürdüğünü kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20211214/yerli-olmayan-asilari-yaptiran-ve-antikoru-olan-rusya-vatandaslarina-asi-sertifikasi-verilecek-1051755739.html
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rusya, vladimir putin, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı
Golikova: Rusya’da Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısı 70 milyona yaklaştı
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısının 70 milyona yaklaştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Golikova, ülkede Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısının 70 milyona yaklaştığını ifade etti.
Golikova, Rusya'da koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık seviyesinin yüzde 56.1'e ulaştığını belirterek, “Bugün itibariyle koronavirüs aşının tek dozunu yaptıranların sayısı 69.4 milyon, her iki dozunu yaptıranların sayısı ise 75.8 milyon” dedi.
Golikova ayrıca, şu anda yaklaşık 745 bin Kovid-19 hastasının gözetim altında tutulduğunu, hastaların yüzde 79.2’sinin ayakta tedavi gördüğünü, geriye kalanların tedavilerinin ise hastanelerde sürdüğünü kaydetti.