https://tr.sputniknews.com/20211214/golikova-rusyada-kovid-19-asisinin-her-iki-dozunu-yaptiranlarin-sayisi-70-milyona-yaklasti-1051772099.html

Golikova: Rusya’da Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısı 70 milyona yaklaştı

Golikova: Rusya’da Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısı 70 milyona yaklaştı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısının 70 milyona yaklaştığını... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T23:17+0300

2021-12-14T23:17+0300

2021-12-14T23:17+0300

koronavirüs

rusya

vladimir putin

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hükümet üyeleriyle yaptığı toplantıda konuşan Golikova, ülkede Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısının 70 milyona yaklaştığını ifade etti.Golikova, Rusya'da koronavirüse karşı toplumsal bağışıklık seviyesinin yüzde 56.1'e ulaştığını belirterek, “Bugün itibariyle koronavirüs aşının tek dozunu yaptıranların sayısı 69.4 milyon, her iki dozunu yaptıranların sayısı ise 75.8 milyon” dedi.Golikova ayrıca, şu anda yaklaşık 745 bin Kovid-19 hastasının gözetim altında tutulduğunu, hastaların yüzde 79.2’sinin ayakta tedavi gördüğünü, geriye kalanların tedavilerinin ise hastanelerde sürdüğünü kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20211214/yerli-olmayan-asilari-yaptiran-ve-antikoru-olan-rusya-vatandaslarina-asi-sertifikasi-verilecek-1051755739.html

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rusya, vladimir putin, koronavirüs, kovid-19, koronavirüs aşısı