https://tr.sputniknews.com/20211214/haitide-patlama-en-az-40-kisi-oldu-1051756621.html

Haiti'de patlama: En az 50 kişi öldü

Haiti'de patlama: En az 50 kişi öldü

Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

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dünya

haiti

patlama

tanker

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Yetkililer yaptıkları açıklamada, Haiti'nin kuzeyinde benzin taşıyan bir kamyonun patlayararak 50'den fazla kişinin ölümüne ve düzinelerce kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.Başbakan Ariel Henry, patlamanın Pazartesi günü gece saatlerinde Cap-Haitien şehrinde meydana geldiğini açıladı.Eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyinde meydana gelen patlama ardından taziyelerini iletti. Kazanın meydana geldiği yerin yakınında olan inşaat mühendisi Dave Larose basına verdiği görüşte, patlama sırasında araba kullandığını ve daha sonra yol boyunca ambulansları gördüğünü ifade etti. Bazı insanların kamyondan dökülen ve sokağa yayılan benzini alıp evlerine götürmek için kovalarını doldurduklarını belirten Larose, patlamanın ülkesi için acı verici olduğunu söyledi. Onlarca kişinin hayatını kaybettiği patama, ülkede ciddi bir yakıt krizi ve halkın artan gaz fiyatları ile mücadele ettiği bir döneme denk geldi.

haiti

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haiti, patlama, tanker