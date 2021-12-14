DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Haiti'de patlama: En az 50 kişi öldü
15:29 14.12.2021 (güncellendi: 15:55 14.12.2021)
© Twitter/@nuriapieraHaiti'de patlama
© Twitter/@nuriapiera
Haiti'nin kuzeyinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Yetkililer yaptıkları açıklamada, Haiti'nin kuzeyinde benzin taşıyan bir kamyonun patlayararak 50'den fazla kişinin ölümüne ve düzinelerce kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirtti.
Başbakan Ariel Henry, patlamanın Pazartesi günü gece saatlerinde Cap-Haitien şehrinde meydana geldiğini açıladı.
Eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyinde meydana gelen patlama ardından taziyelerini iletti.
Se zantray mwen k ap rache lè mwen aprann gwo dram ki rive nan vil Okap kote eksplozyon yon kamyon gaz wete lavi plis pase 40 moun nan zòn Lafòsèt. Mwen koube m byen ba devan fanmi viktim yo. Mwen pataje doulè ak lapenn tout moun Okap alawonnbadè.— Claude Joseph (@claudejoseph03) December 14, 2021
#BREAKING : More than 40 people died in the explosion of a fuel tank in #CapHaitien city of #Haiti, dozens more were injured. pic.twitter.com/wnOXp7fBIT— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल 🇮🇳 (@PatilSushmit) December 14, 2021
Kazanın meydana geldiği yerin yakınında olan inşaat mühendisi Dave Larose basına verdiği görüşte, patlama sırasında araba kullandığını ve daha sonra yol boyunca ambulansları gördüğünü ifade etti. Bazı insanların kamyondan dökülen ve sokağa yayılan benzini alıp evlerine götürmek için kovalarını doldurduklarını belirten Larose, patlamanın ülkesi için acı verici olduğunu söyledi.
Onlarca kişinin hayatını kaybettiği patama, ülkede ciddi bir yakıt krizi ve halkın artan gaz fiyatları ile mücadele ettiği bir döneme denk geldi.
Onlarca kişinin hayatını kaybettiği patama, ülkede ciddi bir yakıt krizi ve halkın artan gaz fiyatları ile mücadele ettiği bir döneme denk geldi.