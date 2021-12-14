https://tr.sputniknews.com/20211214/haluk-leventin-ihtiyac-sahipleri-icin-yardim-topladigi-program-yayindan-kaldirildi-1051746265.html

Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı program yayından kaldırıldı

Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı program yayından kaldırıldı

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı programın ekran ömrü sadece 4 bölüm oldu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T11:27+0300

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yaşam

program

haluk levent

star tv

yayından kaldırma

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Gerçek yaşam hikayeleriyle Star TV'de ekrana gelen 'Haluk Levent'le Yeniden' programı yayından kaldırıldı. Gerekçe olarak, düşük reytingler gösterildi.Canlı olarak yayınlanan programa her hafta ünlü isimler konuk oluyordu. Sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı programda, ihtiyaç sahipleri için yardım toplanıyordu.Önce yayın günü değiştirilen program, 4. bölümün ardından yayından kaldırıldı.

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2021

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program, haluk levent, star tv, yayından kaldırma