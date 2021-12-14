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https://tr.sputniknews.com/20211214/haluk-leventin-ihtiyac-sahipleri-icin-yardim-topladigi-program-yayindan-kaldirildi-1051746265.html
Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı program yayından kaldırıldı
Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı program yayından kaldırıldı
AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı programın ekran ömrü sadece 4 bölüm oldu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T11:27+0300
2021-12-14T11:27+0300
2021-12-14T11:25+0300
yaşam
program
haluk levent
star tv
yayından kaldırma
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Gerçek yaşam hikayeleriyle Star TV'de ekrana gelen 'Haluk Levent'le Yeniden' programı yayından kaldırıldı. Gerekçe olarak, düşük reytingler gösterildi.Canlı olarak yayınlanan programa her hafta ünlü isimler konuk oluyordu. Sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı programda, ihtiyaç sahipleri için yardım toplanıyordu.Önce yayın günü değiştirilen program, 4. bölümün ardından yayından kaldırıldı.
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program, haluk levent, star tv, yayından kaldırma
Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı program yayından kaldırıldı
AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent'in, ihtiyaç sahipleri için yardım topladığı programın ekran ömrü sadece 4 bölüm oldu.
Gerçek yaşam hikayeleriyle Star TV'de ekrana gelen 'Haluk Levent'le Yeniden' programı yayından kaldırıldı. Gerekçe olarak, düşük reytingler gösterildi.
Canlı olarak yayınlanan programa
her hafta ünlü isimler konuk oluyordu. Sunuculuğunu Haluk Levent'in yaptığı programda, ihtiyaç sahipleri için yardım toplanıyordu.
Önce
yayın günü değiştirilen program, 4. bölümün ardından yayından kaldırıldı.