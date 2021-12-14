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https://tr.sputniknews.com/20211214/hollandada-4-parti-uzun-suren-koalisyon-gorusmelerinde-anlasmaya-vardi-1051737472.html
Hollanda'da 4 parti, uzun süren koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı
Hollanda'da 4 parti, uzun süren koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı
Hollanda'da uzun süredir devam eden hükümet kurma sürecinde 4 parti, koalisyon anlaşmasına vararak, Rutte'nin dördüncü dönem başbakanlık yapmasının önünü açtı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T00:04+0300
2021-12-14T00:04+0300
dünya
hollanda
mark rutte
anlaşma
koalisyon
hükümet
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Hollanda'da Mark Rutte'nin liberal Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasında marttaki ulusal seçimlerden bu yana 271 gündür devam eden müzakere süreci bugün sona erdi.Partiler arasındaki anlaşmanın onaylanması için her partinin anlaşmayı meclis grubunda gözden geçirmesi gerekiyor.Politico'da yer alan habere göre, anlaşmayla birlikte ülkede üç dönemdir başbakanlık yapan Rutte'nin, dördüncü döneminin önü açılırken, onaylanması halinde Rutte, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı olacak.Hristiyan Birlik Partisi (CU) lideri Gert-Jan Segers başlangıçta dördüncü Rutte kabinesine katılmama sözü vermiş, D66 lideri ve eski Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ise Rutte'yi istifaya çağırmıştı.Ancak partiler, 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık yedi ay sonra, koalisyon görüşmelerini yeniden başlatmak için ekimde bir araya gelmişti.Partilerin, koalisyon anlaşmasını bu hafta parlamentoya sunması bekleniyor.Hollanda'da 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210318/hollanda-secimlerini-mark-rutte-ust-uste-4-kez-kazandi-1044058217.html
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hollanda, mark rutte, anlaşma, koalisyon, hükümet

Hollanda'da 4 parti, uzun süren koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı

00:04 14.12.2021
© REUTERS / Olivier MatthysMark Rutte
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Olivier Matthys
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Hollanda'da uzun süredir devam eden hükümet kurma sürecinde 4 parti, koalisyon anlaşmasına vararak, Rutte'nin dördüncü dönem başbakanlık yapmasının önünü açtı.
Hollanda'da Mark Rutte'nin liberal Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD), Demokratlar 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) arasında marttaki ulusal seçimlerden bu yana 271 gündür devam eden müzakere süreci bugün sona erdi.
Partiler arasındaki anlaşmanın onaylanması için her partinin anlaşmayı meclis grubunda gözden geçirmesi gerekiyor.
Politico'da yer alan habere göre, anlaşmayla birlikte ülkede üç dönemdir başbakanlık yapan Rutte'nin, dördüncü döneminin önü açılırken, onaylanması halinde Rutte, ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı olacak.
Hristiyan Birlik Partisi (CU) lideri Gert-Jan Segers başlangıçta dördüncü Rutte kabinesine katılmama sözü vermiş, D66 lideri ve eski Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag ise Rutte'yi istifaya çağırmıştı.
Ancak partiler, 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerden yaklaşık yedi ay sonra, koalisyon görüşmelerini yeniden başlatmak için ekimde bir araya gelmişti.
Partilerin, koalisyon anlaşmasını bu hafta parlamentoya sunması bekleniyor.
Hollanda'da 2017'de yapılan genel seçimlerden 225 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulabilmişti.
Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2021
DÜNYA
Hollanda seçimlerinde Rutte üst üste 4. kez kazandı
18 Mart, 13:05
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