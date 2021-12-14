https://tr.sputniknews.com/20211214/hollandada-koronavirus-nedeniyle-getirilen-kismi-kapanma-1-ay-uzatildi-1051772390.html

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı

Hollanda'da koronavirüs nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı

Hollanda'da geçici hükümet, koronavirüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron varyantının yayılmasının önüne geçebilmek için kısmi kapanmanın 1 ay... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T23:26+0300

2021-12-14T23:26+0300

2021-12-14T23:26+0300

koronavirüs

hollanda

mark rutte

kısıtlama

koronavirüs

kovid-19

omicron

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Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, Sağlık Bakanı Hugo de Jonge ile düzenlediği ortak basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.Rutte, kasımda getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 1 ay daha uzatılarak 14 Ocak 2022'ye kadar devam edeceğini söyledi.Hastanelerdeki Kovid-19 hastalarının yoğunluğuna dikkati çeken Rutte, "Omicron varyantını göz ardı edemeyiz" dedi.Omicron varyantının etkilerinin henüz bilinmediğini belirten Rutte, "Endişelenmek ve dikkatli olmak için yeterince sebep var" ifadelerini kullandı.İlkokulların tatili uzatıldıKovid-19'un çocuklar arasında yayılmasını önlemek istediklerini vurgulayan Rutte, 24 Aralık'ta başlaması öngörülen Noel tatilinin bir hafta öne çekildiğini kaydetti.Buna göre ilkokullar 17 Aralık cuma son derslerini görecek ve sonrasında 3 haftalık tatile ayrılacak.Noel tatilinde kalabalık misafirliklerden kaçınılması uyarısında bulunan Rutte, evlere 13 yaşından büyük en fazla 4 misafirin kabul edilebileceği kuralının devam ettiğini hatırlattı.Ülkede 14 Ocak'a kadar uzatılan tedbirlere göre, mağaza ve dükkanlar akşam saat 17.00'den itibaren kapatılacak.Kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler ise 05.00 ile 20.00 saatlerinde açık kalabilecek.Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak.Düğün gibi farklı etkinlikler ise sadece 05.00 ile 17.00 arasında organize edilebilecek.Üniversitedeki yüz yüze eğitim 75 kişilik grupları aşmayacak şekilde devam edebilecek.Profesyonel spor müsabakaları, eczaneler ve petrol istasyonları için saat sınırlanması uygulanmazken, amatör sporlar 17.00'den sonra yapılamayacak.

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hollanda, mark rutte, kısıtlama, koronavirüs, kovid-19, omicron