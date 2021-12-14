Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211214/hong-kongda-satilan-daireye-asya-piyasasi-icin-rekor-fiyat-1051768504.html
Hong Kong'da satılan daireye Asya piyasası için rekor fiyat
Hong Kong'da satılan daireye Asya piyasası için rekor fiyat
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 82 milyon dolara satılan daire, Asya'da metrekare başına en çok ödeme yapılan rezidans oldu. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T21:16+0300
2021-12-14T21:16+0300
dünya
çin
asya
hong kong
daire
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044324680_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_804e5eb501d653a8ae17abdebbe1c1d6.jpg
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'un Victoria Peak ilçesindeki daire, merkezi Guangcou'daki Heungkong Şirketler Grubu'nun varisi iş insanı Lau Chauin tarafından satın alındı.Lau, Mount Nicholson bölgesindeki site içinde yer alan 4 bin 544 metrekarelik dairenin metrekaresine 18 bin 50 dolar ödedi. Bu, Asya'da bir daire için metrekare başına ödenen en yüksek bedel oldu.Daha önce Hong Kong'da Mid Levels bölgesinde Borett Bulvarı 21 Numara'daki rezidans kompleksindeki bir daireye metrekare başına ödenen 17 bin 430 dolar en yüksek bedel olmuştu.Öte yandan Lau, aynı sitedeki 16C numaralı daireyi de 71 milyon 890 bin dolara satın alırken metrekare başına 17 bin 180 dolar ödedi.'Yeni Hong Konglular'Hong Kong'da son 2 yılda ultra lüks rezidansların yaklaşık yarısı, Çin ana karasından gelen müşterilere satıldı."Yeni Hong Konglular" olarak adlandırılan ana karada yerleşik alıcılar, Hong Kong'daki en lüks iki rezidans kompleksi olan Mount Nicholson sitesi ile Borett Bulvarı 21 Numara'daki dairelerin yüzde 60'na sahip.
çin
asya
hong kong
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044324680_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bba12355849a93e0adef9fa258c51a08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, asya, hong kong, daire

Hong Kong'da satılan daireye Asya piyasası için rekor fiyat

21:16 14.12.2021
© REUTERS / ANTHONY WALLACE The Peak - hong kong
 The Peak - hong kong - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / ANTHONY WALLACE
Abone ol
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 82 milyon dolara satılan daire, Asya'da metrekare başına en çok ödeme yapılan rezidans oldu.
South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Hong Kong'un Victoria Peak ilçesindeki daire, merkezi Guangcou'daki Heungkong Şirketler Grubu'nun varisi iş insanı Lau Chauin tarafından satın alındı.
Lau, Mount Nicholson bölgesindeki site içinde yer alan 4 bin 544 metrekarelik dairenin metrekaresine 18 bin 50 dolar ödedi. Bu, Asya'da bir daire için metrekare başına ödenen en yüksek bedel oldu.
Daha önce Hong Kong'da Mid Levels bölgesinde Borett Bulvarı 21 Numara'daki rezidans kompleksindeki bir daireye metrekare başına ödenen 17 bin 430 dolar en yüksek bedel olmuştu.
Öte yandan Lau, aynı sitedeki 16C numaralı daireyi de 71 milyon 890 bin dolara satın alırken metrekare başına 17 bin 180 dolar ödedi.

'Yeni Hong Konglular'

Hong Kong'da son 2 yılda ultra lüks rezidansların yaklaşık yarısı, Çin ana karasından gelen müşterilere satıldı.
"Yeni Hong Konglular" olarak adlandırılan ana karada yerleşik alıcılar, Hong Kong'daki en lüks iki rezidans kompleksi olan Mount Nicholson sitesi ile Borett Bulvarı 21 Numara'daki dairelerin yüzde 60'na sahip.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:11Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
22:06Tahliyesine karar verilen Galatasaray Adası için işletmecinin başvurusuna ret
22:06Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmamda bir sorun yok
22:03Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Normandiya Formatı'na dönülmeli
22:02Kılıçlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Başak Cengiz'in adı Ankara'da bir caddeye verildi
21:53Aliyev: Ermenistan tarafından iyi niyet görürsek barış anlaşması için çalışmaya başlayabiliriz
21:46İran: Nükleer müzakerelerde anlaşma karşı tarafın iradesine bağlı
21:40Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı: 'Amacım barışın sağlanmasıydı'
21:33BAE'den dönen İsrail Başbakanı, heyetindeki Kovid-19 vakası nedeniyle karantinada
21:16Hong Kong'da satılan daireye Asya piyasası için rekor fiyat
21:12Rus Dışişleri’nden Avrupa Birliği'ne, 'devletlerin iç işlerine karışmayı bırakma' çağrısı
21:00İngiltere 'kırmızı' seyahat listesini güncelledi: 11 Afrika ülkesi çıkarıldı
20:55İngiltere'de Premier Lig futbolcularına her gün koronavirüs testi yapılacak
20:55Yükseköğrenim burs ve kredi sonuçları açıklandı
20:46Afrika'da gizemli hastalık 89 can aldı
20:32Kalp rahatsızlığı geçiren Kun Agüero, futbolu bırakıyor
20:29Fuat Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır
20:29Türkiye genelinde hava sıcaklıkları yarından itibaren düşüyor, kar başlıyor
20:28'Ekonomik OHAL' iddiasını AYM eski Başkanvekili Osman Paksüt yorumladı: 'Sonuçları ağır olur'
20:23İngiltere'de, Kovid-19 varyantları için geliştirilen ‘iğnesiz aşı’yı olana 15 bin lira para ödülü